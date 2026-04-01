～13L大容量×強力洗浄、"分け洗い・時短・省スペース"を叶える次世代コンパクト洗濯機～

L&Lライブリーライフ株式会社のLAMAブランドは、一人暮らしや省スペース住宅、分け洗いニーズに最適な折りたたみ式小型洗濯機を新たに発売しております。本製品は「小型なのにしっかり洗える」をコンセプトに開発され、13Lの大容量設計と強力な洗浄力を両立しています。さらに、折りたたみ収納に対応しており、使用しない時はコンパクトに保管できるなど、現代のライフスタイルに適した新しい洗濯ソリューションを提供しております。近年、日本では単身世帯や共働き世帯の増加を背景に、「洗濯の時短化」や「衣類を分けて清潔に洗いたい」といったニーズが高まっています。特に、ベビー衣類や下着、スポーツウェアなどを分けて洗う習慣が広がり、小型洗濯機市場は拡大傾向にあります。こうした背景のもと、本製品は13Lの大容量でありながら折りたたみ可能という特徴を備え、省スペース環境でも快適に使用できる設計となっています。また、10分・15分・20分の3つの洗濯モードを搭載し、用途や汚れに応じた効率的な洗濯が可能です。さらに、旋風水流による高い洗浄力と、衣類にやさしい手洗い感覚の設計を両立している点も特徴です。Lamaブランドは、「必要な分だけすぐ洗う」という“分散型洗濯スタイル”が今後さらに広がると見ており、本製品を通じてサブ洗濯機市場の新たな可能性を提案してまいります。

開発背景

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/z100709-01/

近年、「一人暮らし 洗濯機」「ミニ洗濯機 おすすめ」「分け洗い 洗濯機」といった検索ニーズが増加しています。特に、下着やベビー服の分け洗い、少量洗いによる時短ニーズ、省スペース住宅での設置制約といった課題から、コンパクト洗濯機への関心が高まっています。こうした背景を受け、省スペース×高洗浄力×簡単操作を実現した小型洗濯機を開発しました。

商品特長

コンパクトなのに「13L大容量」

折りたたみ式ながらしっかり洗える容量を確保。一人暮らしから小家族まで、様々なニーズに対応する設計です。

用途別に選べる「3つの洗濯モード」

洗濯物の量や汚れに応じて最適なモードを選択可能です。快速洗（約10分）、日常洗（約15分）、強力洗（約20分）の3モードで、時短と洗浄力を両立させました。

旋風波輪によるパワフルな洗浄

立体水流を生み出す旋風波輪により、衣類をしっかり攪拌。汚れをしっかり除去します。

循環活水洗浄で清潔な仕上がり

水を循環させながら洗うことで、汚れ残りを軽減。分け洗いとしても安心です。

手洗いのようなやさしい洗濯

手洗い仕様の波輪とスマート水流により衣類の絡まりを防止し、ベビー服や下着の分け洗いにも対応可能です。

排水ラクラク、使いやすい設計

排水ホース付きで水捨て不要。日常使いに最適な設計です。

折りたたみ収納で省スペース

使用後はコンパクトに収納可能。限られた空間を有効活用できます。

おすすめ利用シーン

一人暮らし用のサブ洗濯機、ベビー服・下着の分け洗い、スポーツウェアの即洗い、旅行・出張・アウトドア、ペット用品の洗濯など、「必要な分だけすぐ洗う」という新しい洗濯スタイルを提案します。

商品概要

商品名：折りたたみ式小型洗濯機容量：約13L洗濯モード：3種類（10分／15分／20分）特徴：コンパクト／折りたたみ収納／強力洗浄／簡単操作

販売情報

楽天市場やYahooショッピング公式ショップにて販売中楽天市場の商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/z100709-01/Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/z100709.html

今後の展開

今後も、「小型家電」「コンパクト家電」「時短家電」分野において、ユーザーの暮らしをより快適にする製品開発を推進してまいります。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：志田英知所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F電話：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/