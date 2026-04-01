音楽団体サンアンドラック主催、『とてもにぎやかなコンサート』が2026年7月18日(土)に横浜みなとみらいホール 小ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-6）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

鑑賞のハードルを下げる工夫で すべての方が楽しめるコンサート

https://www.confetti-web.com/events/13735https://www.sunandluck.com/

0歳、未就学児、発達特性のある方ウェルカムなボーダレスコンサート、という副題を掲げるこの公演。発達特性や知的障害のあるお子様とそのご家族が楽しみやすいように、SNSで当日演奏する全曲目、曲順についてあらかじめ周知を図るという前代未聞の手間をかける公演です。クラシックに拘っていて子ども向けの曲は一切ないにも関わらず、毎年多くの方に支持されています。・あらかじめ知っている曲の方が楽しんで聞ける・聞きたい曲が何番目か分かるから見通しが持てる・奏者の普段の様子を見てから来れるので心のハードルを下げやすいなど、手間をかける分その効果は様々です。

会場も出入りしやすいように独自の席数を設定。出演者の軽妙なトークが観客を和ませるなど環境づくりにも余念がありません。よく作られた環境は障がいのある方だけでなく、未就学児連れの家族層や、大人1人の客層にも好評でまさに『全ての方に向けた』コンサート。「子どもと一緒に来たのに、親の自分もとても楽しめた」「クラシックコンサートに来れるとは思っていなかったのでとても楽しかった」「普段は落ち着きがない子どもが『もう終わっちゃったの？』と言った」など、終演後の感想も多く寄せられ、回を増すごとにファンを増やしています。根底にあるのは子ども、大人に関わらず、1人の人として見る精神。そこに障がいの有無は関係なくなります。クラシック音楽という非言語コミュニケーションが織りなす、文化体験の時間。とてもにぎやかなコンサートが今年もみなとみらいホールで開演します。

とてもにぎやかなコンサートの取り組み

★開演中の立ち歩き、入退場OK!★440席中340席で販売終了★事前に全曲目・曲順を発表！★自宅で読める！プログラムノートを事前公開★公式SNS投稿で演者やリハーサルが見れる

【プログラム】モーツァルト：アイネクライネナハトムジークサン=サーンス：動物の謝肉祭より一部抜粋サン=サーンス：死の舞踏フランス民謡/山添隼人編曲：クラリネットこわしちゃった体を使って音を楽しめる参加型コーナーも計画中。プログラムの最新情報は公式HP、SNSで！https://www.instagram.com/nigiyaka_concert/https://www.youtube.com/@nigiyaka-concert

公演概要

『とてもにぎやかなコンサート』公演日時：2026年7月18日 (土) 12:30開場／13:00開演（14:30終演）会場：横浜みなとみらいホール 小ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-6）■出演者人首美佳子（フルート）杉田一芳（チェロ）上野亜依（ピアノ）山添隼人（クラリネット）■チケット料金自由席：3,000円車椅子席：3,000円（税込）※２歳までのお膝席無料 有席の場合はチケットが必要です■スタッフ主催：音楽団体サンアンドラック協賛：オカンの駆け込み寺、からだチューニングぴるつ、ことばキャンプ、株式会社ナイスカンパニー、一般社団法人 日本小児発達子育て支援協会、発達科学コミュニケーションマスタートレーナー今川ホルン株式会社ラシュレ・メール、リトルモンテギフトスクール後援：神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会企画：人首美佳子 舞台監督：鈴木英生(カノン工房) 協力：リーヴェロ音楽教室

音楽団体サンアンドラック

2人の自閉症児の母である、フルーティスト人首美佳子が代表を務める音楽団体。ボーダレスコンサートのみを行うことを掲げている。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com