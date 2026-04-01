株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）本日2026年4月1日（水）より、全国400店舗達成を記念した 「カラオケBanBan400店舗祝！キャンペーン」 を開始いたしました。 本日からキャンペーン第一弾として、「対象フード400円」「アルコール飲み放題1時間400円」を期間限定で提供いたします。

■ キャンペーン第一弾 内容

① 対象フード400円 対象メニューを400円（税込）でご提供いたします。 ② アルコール1時間飲み放題400円 飲み放題プレミアムコースを400円（税込）でご提供いたします。実施期間：2026年4月1日（水）～4月27日（月）対象店舗：カラオケBanBan全店／わくわくカラオケグループ店舗（一部店舗を除きます）

■SNSキャンペーン第二弾も同時開催

期間：2026年4月1日（水）～4月7日（火）内容：公式Xフォロー＆リポスト賞品：抽選で40名様に「カラオケBanBan 1年分無料クーポン」

※キャンペーンの詳細については、以下のキャンペーンサイトをご確認ください。 https://campaign.karaoke-shin.jp/2604-1/400cpカラオケBanBanは、今後もより便利で快適にご利用いただけるサービスを目指し、店舗を拡大してまいります。ぜひこのお得なキャンペーンをきっかけとしたご来店をお待ちしております。

－報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション担当：松本取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.htmlTEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272e-mail: press@karaoke-shin.com公式サイト: https://karaoke-shin.jp/※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です