株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する岡山県倉敷市のふるさと納税返礼品として、株式会社ゲストリストが提供する「upper hights クーポン券＜選べるクーポン金額＞（以下「本返礼品」）」が掲載中です。本返礼品は、直営オンラインショップ「GUESTLIST TOKYO」にて、倉敷市で製造されたデニム製品の購入時に利用できるクーポン券で、寄附額に応じてクーポン金額を選択することが可能です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

upper hightsの一部商品は、国内有数のデニム産地である倉敷市において製造されており、本取り組みを通じて、地域のものづくりの魅力を広く発信するとともに、倉敷市の地域産業のさらなる活性化に寄与することが期待されています。また、寄附者にとっては、地域で生産された高品質なデニム製品を体験する機会の創出にもつながります。当社は、今後も地域産品の魅力発信と寄附機会の創出を通じ、地域経済の活性化に貢献して参ります。

対象返礼品について

▼楽天upper hights クーポン券 ＜選べるクーポン金額＞https://item.rakuten.co.jp/f332020-kurashiki/53160467/▼チョイスupper hights クーポン券 7000円分https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/5291686?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202upper hights クーポン券 14000円分https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/5291772?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202upper hights クーポン券21000円分https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/5291768?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202upper hights クーポン券 25000円分https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/5291771?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202upper hights 4種類クーポン券 67,000円分https://www.furusato-tax.jp/product/detail/33202/6979349?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202

岡山県倉敷市について

https://www.rakuten.co.jp/f332020-kurashiki/https://www.furusato-tax.jp/city/product/33202?utm_source=okayamaken_kurashikishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_33202

岡山県南部に位置し、瀬戸内海に面する倉敷市は、人口約47万人の中核市です。江戸時代には天領として栄え、美しい町並みが残る倉敷美観地区や、日本初の私立西洋近代美術館である大原美術館などが観光地として人気を集めています。また、温暖な気候と高梁川の豊かな水を利用して栽培した桃やマスカット、国産ジーンズ発祥の地である児島のデニムなど、各地の個性を活かした特産品が数多くあり、伝統と産業を楽しむことのできる魅力的なまちです。ふるさと納税のお礼の品としてご用意させていただいている返礼品を通じて、倉敷市に少しでも興味・関心を持っていただければ幸いです。

寄附金の使い道について

・歴史文化や伝統を保存・継承するまち倉敷・よい子を健やかに育むまち倉敷・さりげない暮らしの向こうに幸せが見えるまち倉敷・快適なくらしを守るまち倉敷・自然と人が共生し健全で恵み豊かな環境のまち倉敷・魅力と個性を活かした文化・スポーツ・産業のまち倉敷・市長おまかせコース

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form