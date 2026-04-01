医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、『’26「重症度、医療・看護必要度」評価者及び院内指導者研修』の研修お申込みを開始いたしました。

本研修は毎年多くの皆様にご参加いただいている研修です。複雑さが増す看護必要度を分かりやすい解説で学べる、１年に一度の貴重な研修となっております。正しく看護必要度を理解できる機会となりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

研修概要

https://k5h.jp/26/06/

はじめに ‐2026年度、地域医療の新たな幕開け‐

2026年度、日本の医療提供体制は大きな転換点を迎えます。「2040年問題」を見据えた「新たな地域医療構想」が本格的に動き出し、医療機関には、単なる病床機能の区分を超えた **「地域で果たすべき具体的な役割をもった病院」であることの証明**が求められます。**今回の改定で新設された急性期病院Ａ・Ｂの算定は、まさにその役割を証明する指標となります。** その際に重要な役割を果たすのが、「重症度、医療・看護必要度（以下、看護必要度）」です。看護必要度は、これまでの病棟だけの評価ではなく、新たに導入された「救急患者応需係数」と組み合わせて、病院の急性期機能を定量的に示す仕組みに利用されることとなります。これは、看護必要度が単なる看護師の配置基準の根拠としてだけではなく、病院が地域で果たすべき役割とその価値を定量化する経営戦略の中核となったことを意昧しています。さらに今回の改定では、**「看護・多職種協働加算」が新設**され、リハビリ専門職や管理栄養士などを含む多職種チームが一体となって患者の重症度を管理し、質を高める体制が評価されるようになりました。これは、看護必要度が、もはや看護師だけの指標ではなくなったことを示しています。本研修では、**看護必要度データを武器に地域医療の未来を切り拓く指導者の育成を目的**とします。看護管理者だけでなく、病院や地域で働く多職種全体で看護必要度を理解し、連携する際の基盤として活用することは、地域における病院の存続と社会への貢献を両立させる道となります。本研修は、「看護必要度」に関わる改正内容や、様々な新基準の理解を深めると共に、**看護必要度を「チーム医療の共通言語」として活用し、病院の価値を最大化できる指導者を育成することを目的**とします。

2026年度改定の最重要トピック：看護・多職種協働加算

**本改定では、看護師と多職種の協働を算定できる報酬が新設されます。**● **「実質７対１」を多職種で実現**：看護配置１０対１に、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、管理栄養士、臨床検査技師などを「２５対１」で加えることで、急性期一般１ （７対１）と同等以上の評価を受ける仕組みが導入されます。● **多職種参画の必須化**：本加算の算定には、看護必要度の高い基準を満たすだけでなく、多職種が専門的知見から指導や介入できる体制つくりが求められます。● **状態改善の“兆し”を捉えるチーム体制へ**：看護必要度の得点の変化から、患者の状態を即座に察知し、リハビリや栄養管理の介入を最適化する仕組みづくりが不可欠になります。● **多職種・地域職種の参加を推奨**：本研修には、**病院勤務の看護師だけでなく、PT・OT・ST、管理栄養土等の多職種の皆様や、地域で患者さんの予後を観察し、生活支援をする、訪問看護師をはじめとしたケアマネジャー、介護職種といった地域の専門職の方々の積極的な参加を強く推奨します。**

2026年度版・看護必要度の構造変化

**「看護必要度」の評価体系は、より「実態Jに即した形へ改定されました。****１．内科系評価の抜本的拡充**：化学療法や侵襲的な内科治療（中心静脈カテーテル挿入等）がＡ・Ｃ項目に大幅追加されました。内科系病棟での評価が変わります。**２．救急搬送受入の直接加算**：救急車を受け入れた実績そのものを評価する「救急患者応需係数」が導入されます。救急を断らない病院の努力が数値に反映されます。**３．ＩＣＴ活用による配置緩和（１割特例）**：見守りセンサーや音声入力等のＩＣＴ３種の機器を導入することで、１割の配置緩和が認められる特例が本格運用されます。

看護必要度データを活用する４つのメリット

**１．多職種によるケアの最適化**：データの動態を共有することで、リハビリ介入や栄養指導の最適な介入タイミングをチームで判断できます。**２．病院機能の可視化**：自院が地域で担う役割（高齢者救急、急性期拠点など）を、客観的データで地域社会へ証明できます。**３．効率的な人員配置と経営安定**：ＩＣＴ導入の判断や、看護必要度に応じた柔軟なスタッフ配置をデータに基づいて行うことで経営が安定します。**４．地域連携（下り搬送）の加速**：「急性期を脱するタイミング」を看護必要度データで予測し、地域の回復期や在宅へのスムーズな連携が可能になります。

おわりに －チームの力で病院の未来を創る－

**今回の改定で看護必要度は、「看護記録の延長」ではなく、医師、看護師、リハビリ職、管理栄養士、事務職が手を取り合い、質の高い医療を効率的に提供するためのマネジメントツールとしての役割が明確になります。**2026年度、新しい加算とともに、あなたの病院のチームカを形にしてみませんか。多職種の皆様の熱意あるご参加を、心よりお待ちしております。

研修概要

【共 催】一般社団法人日本臨床看護マネジメント学会 ヴェクソンインターナショナル株式会社【講 師】埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科・研究開発センター教授 **筒井 孝子** 氏 日本臨床看護マネジメント学会理事長 **嶋森 好子** 氏 ほか【対 象】看護師を中心に、院内多職種および 地域連携職種（PT・OT・ST、管理栄養士、訪問看護師、ケアマネジャー等）【受講料】一般 8,800円 ／ 会員 7,700円（税込） ※会員とは日本臨床看護マネジメント学会会員を指します。 看護協会会員は含みませんのでご注意ください。

研修スケジュール

【STEP１】期 間：2026年6月30日（火）～7月30日（木）事前課題：専用サイトからアンケート・事前課題を実施（何回でも受けられます）【STEP２】期 間：2026年8月1日（土）～8月26日（水）オンライン研修：専用サイトからオンライン研修を視聴【STEP３】期 間：2026年8月28日（金）～9月1日（火）テスト：専用サイトからテストを実施（※テストの受験は1回のみです）【STEP４】期 間：2026年9月10日（木）～9月30日（水）事後課題：専用サイトから事後課題・アンケートを実施

研修プログラム（STEP２）

講義１：26「診療報酬改定」の全体像講義２：【新設】看護・多職種協働加算とチーム医療の考え方講義３：2026年における「重症度・医療、看護必要度」の新基準：「Ａ・Ｂ・Ｃ項目」の詳細解説講義４：地域連携：地域と看護必要度データを共有する方法講義５：「病院機能」の明確化のために※都合によりプログラムを変更する場合があります。

修了証発行までの流れと合格発表について

〇 修了証発行には条件があります。修了証発行までの流れについては、専用サイトをご確認ください。〇 合格発表は、９月中旬から専用サイトでご確認いただけます。

お申込みの流れ

https://k5h.jp/26/06/

※定員に達し次第申込みを終了します

研修についてのお問い合わせ

https://k5h.jp/26/06/

ヴェクソンインターナショナル株式会社〒101-0052 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階Mail：kango@k5h.jp

研修にご活用いただける書籍のご紹介

『改訂第３版 マンガでわかる 最新看護必要度(2026年度 診療報酬改定対応)』

**なぜ、マンガ？**現場ナースの目線で、評価項目すべてにショートストーリーが展開されるのでイメージしやすい内容となっています。**使える！**評価の全体像を網羅し、基本的ルールを丁寧に整理しました。これ一冊で全て対応！

**2026年6月刊行予定｜ECサイトにて予約受付中！**複雑な看護必要度をマンガでやさしく解説し、大ヒットを記録した『マンガでわかる 最新看護必要度』が、2026年度診療報酬改定に対応した改訂版として登場！初任者研修のテキストとしても幅広くご活用いただけます。**【本書の構成】**第１章 2026年、看護必要度はどこへ向かうのか第２章 事例で学ぶ看護必要度第３章 看護必要度Ｂ項目を使って多職種協働を実現しよう第４章 看護必要度と地域連携第５章 看護必要度の院内研修※内容に一部変更が生じる場合があります。**【書籍情報】**著者：筒井孝子定価：3,850円 (税込)発売：2026年6月予定判型：A5判/ 270頁予定ISBN：978-4-910689-20-3発行：ヴェクソンインターナショナル株式会社

https://www.vexonbooks.jp/products/detail/37

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社**代表者：代表取締役 兼久 隆史所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409E-mail：info@vexon-intnl.com

各種サービスについてはS-QUE研究会 HP内にあります「サービス一覧」をご覧ください

https://s-que.net/

**Instagram**≪Q子｜全力疾走看護師のためのオアシス≫看護師の日常あるあるをイラストで描いています！https://www.instagram.com/sque_career/