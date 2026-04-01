国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合メーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2026年4月に「総合カタログ 2026-2027」を発行いたします。

デッサンをカタチに

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=MLfD1o0TO8whttps://www.nagoya-mosaic.co.jp/catalogue/2026.html

世界中から集めた様々なタイル関連商品を、1012ページに及ぶ紙面で紹介する総合カタログ。商品数は、54シリーズの新商品を含む、358シリーズ（約5,000アイテム）で､デザインアワード（施工事例フォトコンテスト）の優秀作品や海外施工事例など、多くの最新実例とともに紹介しています。今年のコンセプトは、「FROM DESSIN TO FORM（デッサンをカタチに）」。タイル一枚一枚に込められた創造への情熱は、モノづくりの精鋭たちの手によって、単なる建材を超えた確かなデザインへと昇華され、空間に新たな価値を宿します。デザインに秘められた物語を感じさせ、タイルのさらなる可能性を切り拓く―。そんなプロダクトの数々を凝縮した一冊です。

総合カタログ 2026-2027

発行｜2026年4月1日掲載商品｜358シリーズ（約5,000アイテム）総ページ数｜1012ページサイズ｜A4

CATEGORY （）の数字はシリーズ数■イタリア・スペイン等の最新トレンドを反映した デザイン内装壁タイル （46）■様々な材質とテイストで空間のデザイン性を高める アートモザイクタイル （77）■印象的な空間づくりに最適なユニークな造形の クラフトタイル （26）■圧倒的なサイズ感でダイナミックな空間を演出する 大判・薄型タイル （9）■石・土・木・セメントなど様々なテイストを揃えた 床&壁タイル （131）■大判からモザイクサイズ、石材までバリエーション豊かな 外装壁タイル （63）■敷石などの 石材とレンガ・ブロック （6）■副資材と施工方法・メンテナンスの資料

PICK UP NEW PRODUCTS

このほかにも多数の商品を掲載しています。カタログは以下よりご請求いただけます。ぜひお手元にお取り寄せください。

タイルのトレンドコラムvol.38

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/catalogue/inquiry.html

美の系譜をたどる旅 ー デッサンから始まる創造また、本カタログの巻頭では、“デッサン”に命を吹き込んだ二人の巨匠、ルネサンスの「ラファエロ・サンティ」と、バロックの「ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ」を特集しています。彼らはデッサンという「思考の道具」を使い、絵画、彫刻、そして建築という異なる領域において、それぞれの理想をカタチにしました。名古屋モザイク工業WEBサイト内のトレンドコラムでもご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/pickup/column/vol38.html

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/