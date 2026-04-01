ハンドクリームにおいては多角的なアプローチでしっかりうるおいを与えながらもべたつかず、業務に支障を与えない使用感である必要があります。顔へ用いる美容液と同様にエイジングケア機能（＊）も加え、みずみずしいテクスチャーを実現したハンドクリームです。

すぐなじんで乾き、業務を妨げない使用感

日常的な手指消毒・ゴム手袋使用を前提にした処方で業務中にも使いやすく、しっとりするのにべたつかないテクスチャーのハンドクリームに仕上げました。

14種類の保湿成分で多角的にアプローチ

医療従事者へ行ったアンケートでは、ハンドクリームに対してもエイジングケア（＊）を求める声が多いことが明らかになりました。保湿成分として話題とされる、ナイアシンアミドを配合など、年齢に応じたケアにも配慮しています。

肌にやさしい使用感設計 （無香料、無着色、パラベンフリー）

アルコール消毒や、ゴム手袋内の蒸れや摩擦、洗浄の繰り返しによる皮脂流出など、想定される肌環境を配慮し、商品化を実現しました。

商品詳細商品名 クイックモイストヴェール （ハンドクリーム）内容量 300ⅿL分類 化粧品成分 水、エタノール、ナイアシンアミド、スクワラン、（アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、カオリン、グリチルレチン酸ステアリル、アラントイン、分岐脂肪酸（C12-31）コレステリル、ポリクオタニウム-51、シロキクラゲ多糖体、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、ソメイヨシノ葉エキス、アロエベラ葉エキス、アマチャヅル葉エキス、フィトスフィンゴシン、コレステロール、BG、ポリソルベート60、ラウロイルラクチテートNa、キサンタンガム、カルボマー、トコフェロール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール

＊年齢に応じたケア

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