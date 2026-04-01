建設IT ソリューションを展開する株式会社From Uh（本社:札幌市白石区、代表:山口勝）は、2026 年4 月1 日（水）、建設・土木の工事現場と大型ダンプ事業者をオンラインで直接結ぶBtoB プラットフォーム「Dumps（ダンプス）」の正式版をリリースいたしました。

◆Dumps 公式サイト: https://dumps.jp/

■ 正式版へのアップデートポイント

2026 年2 月のβ 版公開以降、北海道の石狩・後志エリアを中心に事業者様にご活用いただきました。寄せられたフィードバックを反映し、正式版では以下の機能を強化・拡充しています。 ・マッチング精度の向上: 稼働状況のリアルタイム反映を強化。 ・エリアの順次拡大: 石狩・後志地方での先行運用を経て、対象エリアを北海道全域へ順次拡大してまいります。 ・収益管理機能の最適化: ダンプ事業者が「より効率的に稼げる」よう、案件管理画面のUI/UX を刷新しました。

■ 開発の背景:深刻化する「大型ダンプ不足」と構造的課題

現在、大型ダンプ運送業は「物流・運送業界の2024 年問題」や少子高齢化の影響を強く受けています。運送事業者および運転手は年々減少しており、若年層の入職者不足も相まって、建設・土木現場におけるチャーター手配は加速度的に困難な状況へと向かっています。

こうした供給不足の一方で、地域による需要の偏りも深刻です。特定の地域では車両が不足し、別の地域では余っているといった「需要と供給のミスマッチ」が常態化しており、広域的な視点での稼働効率の低さが大きな課題となっていました。

また、業界全体の根深い課題として、「運転手の低賃金＝収益性の低い職業」というイメージが若年層の入職を阻んでいる現状があります。「Dumps」はデジタル技術でミスマッチを解消し、「ダンプ事業者および運転手が正当に稼げる仕組み」を構築することで、業界の活性化と持続可能な発展に貢献いたします。

■ 「Dumps（ダンプス）」の主な特徴

「Dumps」は、これまで電話や既存の人的ネットワークに頼っていたチャーター手配を、インターネット上で完結させるBtoB マッチングプラットフォームです。

1. 【工事現場側】最適なダンプを条件指定で素早く確保

・多様な検索条件: 使用スケジュール、積載物の種類、チャーター料、派遣可能エリアなど、現場のニーズに合わせた絞り込みが可能です。 ・エリア拡張検索: 近隣に空き車両がない場合でも、検索範囲を広げて広域から迅速にダンプを探し出すことができます。

2. 【ダンプ事業者側】空き時間を収益に変えるオファー機能

・「待ち」から「攻め」の受注へ: 注文を待つだけでなく、公開されている案件一覧から希望条件に合う仕事を探し、直接オファーを送ることができます。 ・稼働率の最大化: 閑散期など車両の空き時間を有効活用することで、収益を最大する仕組みを提供します。

■ 今後の展開:北海道から全国、そして農業分野へ

石狩・後志エリアで実績を積み上げ、その後は計画的に北海道全域へと対象エリアを広げ、さらには本州へと順次拡大していく計画です。また、将来的には建設分野に留まらず、農作物の運搬に特化した「アグリ版Dumps」の開発も進行中です。「大型ダンプのチャーター手配ならDumps」という言葉が業界のスタンダードとなるよう、全国規模のインフラ構築を目指し、物流の最適化に貢献してまいります。

【株式会社From Uh について】

札幌を拠点に現場の課題をIT で解決するスタートアップ企業です。「現場の不便をデジタルの力で可能性に変える」をミッションに各業界の持続可能な発展に貢献します。 ・所在地 : 〒003-0805 札幌市白石区菊水五条3-1-8-302 ・代表者 : 山口 勝 ・創業 : 2020 年9 月 ・事業内容: システム開発、マッチングサービス運営 ・URL : https://from-uh.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社From Uh（フロム ウー）E-mail : contact@from-uh.co.jpWeb : https://from-uh.co.jp/