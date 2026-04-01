1．概要CENTRIC株式会社 和歌山支店では、従業員の仕事と家庭の両立支援を重要な経営課題と位置づけ、産休・育休の取得促進、男性育休の理解促進、相談体制の整備等に取り組んでまいりました。これらの施策を通じて、従業員が安心して働き続けられる職場環境の整備を進めた結果、採用力および定着率の向上、さらには事業拡大につながる成果が得られています。2．背景当支店においては、人口減少および労働力不足の影響により採用が困難な状況が続き、人員不足が事業拡大の制約となっていました。従来は募集条件の見直しや待遇改善等を実施していましたが、十分な効果には至らず、抜本的な対策が求められていました。3．主な取組内容（1）両立支援および男性育休推進・管理職および従業員向け研修の実施・男性育休に関する理解促進・相談窓口の設置・採用活動における取組内容の明示（2）組織運営の見直し・突発的な休暇を前提とした業務体制の構築・チーム単位での相互フォロー体制の強化・復帰時の心理的負担軽減に向けた職場ルールの整備（3）人材育成の強化・新人に対する個別サポート体制の導入・研修内容の柔軟な見直しおよび最適化・現場フィードバックを反映した育成体制の構築4．主な成果・採用人数の増加（従来比 約3倍）・子育て世代を中心とした応募者の増加・従業員数の拡大（約60名 → 約100名）・受注体制の強化による事業規模の拡大・一部チームにおける離職者ゼロの継続5．取組による効果本取組により、従来の「欠員発生時の対応」に依存した運営から、「多様な働き方を前提とした持続可能な組織運営」への転換が実現しました。また、従業員の意識面においても、・休暇取得に対する理解の向上・相互支援意識の醸成・管理職のマネジメント意識の変化といった効果が確認されています。さらに、介護休業に関する理解も進み、長期的な就業継続を見据えた職場環境整備にも寄与しています。6．今後の展望今後は、男性育休取得のさらなる促進を図るとともに、介護等を含めた多様なライフステージに対応可能な職場環境の整備を進めてまいります。和歌山県こどもまんなか応援団のコンサルティング事業の一環で、和歌山県とも連携を図りながら進めており、4月以降に和歌山県庁こどもまんなか応援団HPでもご紹介いただく予定です。あわせて、本取組を通じて得られた知見を活かし、持続可能な人材確保および事業運営のモデル構築を目指します。本事例は、両立支援施策が従業員満足度の向上にとどまらず、採用力・定着率の改善および事業成長に寄与することを示すものです。人材不足が課題となる中、企業における働き方改革の実践事例として、一定の示唆を有するものと考えます。会社概要会社名：CENTRIC株式会社代表者：代表取締役 山田 亮所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F設立日：2009 年 4 月 6 日事 業：BPO総合支援サービスコンタクトセンター運営、コンタクトセンターコンサルティング音声感情解析サービス開発研究および販売URL ：https://centric.co.jp/備 考：2009年創業。コンタクトセンターコンサルティング事業からスタート。 「心豊かな社会の実現」というミッションのもと、 業務の企画・設計から運用まで、 ワンストップサービスを様々な企業様へ提供。 2017年「最もお客様を大切にするコンタクトセンター」を コンセプトに熊本に自社内初のコンタクトセンターを設立し、 2018年に和歌山にもセンターを設立。 2022年には元々支店のあった沖縄に自社センターを設立し 全国3拠点にて運営。ECを主としたコンタクトセンターの 運営・コンサルティングを行なっている。 近年ではEC通販のみならず、健康診断データ入力代行の医療系BPOや 人事労務にまつわるコーポレートBPO、地方自治体の代行として、 住民や企業の皆様をサポートする官公庁系BPO等、 BPO総合支援事業者として様々なBPO事業を展開している。