グランツテクノロジー株式会社は、日本の中小メーカーの新技術を海外に発信する取り組み「エコグローブ21プロジェクト」を通じて、日本発の進化型LED光源コンセプト「PEACE光源」を定義し、海外向け発信を開始しました。PEACE光源は、単なる省エネではなく、視認性・安全性・快適性・安定性まで含めて光の価値を再設計する考え方です。

グランツテクノロジー株式会社は、日本の中小メーカーの新技術を海外に発信する取り組み「エコグローブ21プロジェクト」を通じて、日本発の進化型LED光源コンセプト「PEACE光源」を定義し、海外向け発信を開始しました。近年、LED化は省エネルギーの手段として広く普及してきました。一方で、現場では「明るさの数値だけでは判断できない課題」も存在します。たとえば、見えにくさ、まぶしさ、影の出方、光の広がり方、時間経過による安定性など、実際の使用環境で初めて顕在化する問題です。PEACE光源は、こうした課題を踏まえ、単なる省エネ性能だけでなく、視認性、安全性、快適性、安定性を含めて光の価値を再設計する考え方です。また、PEACE光源の考え方の背景には、LED照明における根本課題である「熱」の問題があります。LED素子は消費電力の多くを熱として発生させるため、温度上昇により光量低下や寿命劣化が起こりやすくなります。実際の現場では、設置直後は明るく見えても、時間の経過とともに照度が低下するケースも少なくありません。こうした課題に対し、LED照明の熱暴走という根本問題に向き合い、その影響を構造的に抑制する技術思想も、PEACE光源の重要な要素の一つです。光は、ただ点けばよいのではなく、人が安心して使え、現場で機能し続けることが重要です。グランツテクノロジー株式会社は、エコグローブ21プロジェクトを通じて、このPEACE光源という考え方を起点に、日本の中小メーカーが持つ技術や価値を海外に向けて発信していきます。従来のLED光源との違いを、性能数値だけでなく、実際の見え方や使われ方の観点からも発信していく予定です。詳細は以下のサイトをご覧ください。https://ecoglobe21.com/また、LED化に伴う現場課題については、以下の解説ページでも紹介しています。https://ecostdown.com/lighting-problems/