「すすきの」の観光スポットとして注目を集める屋上観覧車「nORIA(ノリア)」(運営：ノルベサ)では、例年、冬季限定で北海道を応援するキャラクター「雪ミク」をモチーフに、【雪ミクラッピング観覧車】の運行を実施して参りました。

今シーズンも「SNOW MIKU 2026」のイラストでゴンドラ1台をラッピングし、雪ミクのBGMとともに多くのお客様に楽しんでいただきました。





SNOW MIKU コラボラッピング観覧車運行中！





そして本年4月1日より「SNOW MIKU」とのコラボレーションを通年で実施することが決定！！

シーズンによってラッピングデザインやBGMを意匠替えし、シーズンごとにノルベサ限定グッズをご用意して皆様のご乗車をお待ちしております。4月よりスタートするシーズンにご乗車の方にはノルベサ限定 SNOW MIKU缶バッジをプレゼントします！(※)









■「SNOW MIKU」コラボラッピング観覧車

運行期間：2026年4月1日(水)～2026年5月31日(日)

乗車金額：1,500円(税込)

乗車特典：ノルベサ限定 SNOW MIKU缶バッジプレゼント(※)

(※)ラッピングデザイン、BGM及び限定グッズ等は都合により変更しない可能性がございます。また乗車特典は数量限定です。









▼『雪ミク』とはクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する“北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で“真っ白い『初音ミク( https://piapro.net/pages/character )』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。( https://snowmiku.com/ )









■通常運行のノルベサ屋上観覧車ノリア

営業時間 ：月～木・祝／11：00～23：00 金・土・祝前日／11：00～25：00

通常料金 ：一人 1,000円(税込) [2周一人 1,100円(税込)]

小・中学生 500円(税込) [2周 600円(税込)]

未就学児 無料 障害者 500円(税込)

カラオケ観覧車2周1人 1,600円(税込)

(定員2名限定)誕生日乗車無料

ゴンドラ数：32台バリアフリー対応

定員 ：1台4名

直径 ：44.5メートル

最高位置 ：地上78メートル

所要時間 ：1周約10分





札幌のランドマークノルベサ





ノルベサ屋上観覧車「nORIA(ノリア)」