クラシエ株式会社（フーズカンパニー）が展開する「FRISK」ブランドは、キレイな息が60分続く「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクター、白石麻衣さんを起用した新WEB CM「後輩救出」篇・「緊急事態」篇・「ドライブデート」篇を2026年4月1日（水）より3本同時に公開いたします。

「FRISK クリーンブレス」は、緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットで、キレイな息が60分間※持続できるのが特徴です。スタイリッシュなメタルケースで携帯にも便利なので、人との距離が近く息が気になるときに、手軽に口の中をリフレッシュすることができます。 今回の新WEB CMでは、白石さんが遭遇する数々の人との距離が近い「こんなときどうする!?」場面で、「FRISK クリーンブレス」を口に入れ、息キレイで、自分らしく周囲の人とその場を切り抜けていく様子を描いています。 「後輩救出」篇ではミーティング前にミスをしてしまった後輩のピンチを救う優しい白石先輩、「緊急事態」篇ではプロジェクトチームに降りかかる絶体絶命の危機に、凛とした表情でみんなに指示をして、乗り越える頼もしい白石リーダー、「ドライブデート」篇ではドライブデートの終盤で思いがけない展開に戸惑うものの、機転を利かせた応答で見事にその場を凌ぐスマートな女性を演じ分ける白石さん。各WEB CMを通して白石さんの様々な表情や魅力がたっぷり詰まったWEB CMになっています。 また、WEB CM公開と同時に実施されるSNSキャンペーンでは、WEB CMとリンクした形となる「#こんなときどうする」をお題に、大喜利形式で投稿を募集します。期間中にXアカウント「フリスク／FRISK_Japan(@FRISK_JPN)」をフォローのうえ、キャンペーンポストを引用リポストしご応募いただいた方の中から、抽選で3名様に白石麻衣さんの直筆サイン、47名様にFRISKセット、50名様にAmazonギフトカード(1,000円分)をプレゼントいたします。ぜひ奮って投稿ください。

新WEB CM概要

■タイトル・YouTube ： FRISKクリーンブレス「後輩救出」篇 https://youtu.be/vDtBTzqHScE FRISKクリーンブレス「緊急事態」篇 https://youtu.be/RhSeemqxAcM FRISKクリーンブレス「ドライブデート」篇（各15秒） https://youtu.be/S_X8J1N2tLo■出演者 ： 白石麻衣■放送開始日 ： 2026年4月1日（水）■URL ： https://www.frisk.jp/

CMストーリー

・FRISKクリーンブレス「後輩救出」篇

ミーティング直前のオフィスでのワンシーン。資料作りをお願いされていた後輩社員はその出来映えに自信ありげな様子。ところが！パソコンを覗き込んだ白石先輩は資料のミスに気付き青ざめます。ミーティングまであと60分！慌てる後輩を前に、白石先輩が静かに取り出したのは「FRISK クリーンブレス」。そして2人揃って一粒を口に放り込みます。するとフレッシュな息とともに表情が変わり、顔を見合わせます。「さ！一緒に60分で片付けよう！」と後輩を励ますと、大ピンチをみごと切り抜ける白石先輩の姿に後輩は羨望の眼差しを送ります。

・FRISKクリーンブレス「緊急事態」篇

クライアントへのプレゼンテーション直前のオフィスシーン。そこに飛び込んできたのは「プレゼン資料のデータが全て飛んでしまった」と言う、まさかのバッドニュース。プロジェクトチーム全員が凍りつく、まさに絶体絶命のシチュエーション。プレゼンテーションまではあと60分！「このチームを救えるのは私だけ」。そう決意したチームリーダーの白石さんは、「FRISK クリーンブレス」をサッと取り出し口に入れます。するとフレッシュな息とともに気持ちが切り替わり、「さぁ！60分で皆でやるよ！」と見事なリーダーシップでチームメンバーを導きます。いい息で、メンバーに的確な指示を繰り出す白石リーダーの姿にチーム全員が一丸となり、怒涛のリカバリーがスタートします。

・FRISKクリーンブレス「ドライブデート」篇

時刻は夜。ドライブデートを楽しんだ白石さんは、停車中のクルマの外に広がる美しい夜景のなか不意に彼から「次はいつ会える？」と尋ねられます。運転席と助手席と言う二人の間にある絶妙な距離感とその場に漂う何とも言えない緊張感に白石さんは驚きと照れで戸惑いを隠しきれません。そんな時に頼りになるのが「FRISK クリーンブレス」！一粒口に入れると、爽やかな息とともに心の動揺も落ち着きを取り戻します。いい息をまとった白石さんは、チャーミングな笑顔で「朝までドライブしちゃう？」と機転を利かせた言葉で返します。二人のデートの行方は如何に!?

白石麻衣さんからのコメント

Q：FRISKクリーンブレスのキャラクターに選ばれて今回が2回目の撮影となりますが、前回の反響はいかがでしたか？Ａ：新しい撮影もとても楽しかったです。新キャラクターに選ばれてから周りのお友達や他の現場で、CM見たよ、買ったよなど声をいただきとても嬉しく思います。Q： 「緊急事態」篇では、絶体絶命のシチュエーションをリーダーとして乗り越える姿が描かれていますが、白石さんにとって“憧れのリーダー”とはどのような人ですか？Ａ：自分一人で抱え込まないで“一緒にやろう”って言ってくれる人、失敗しても責めるより、次を考えてくれるリーダーが素敵だなと思います。何か未来に向かっての目標を持っている人はかっこいいなと思います。ただ指示をするだけではなくて、どこに向かっているのかをきちんと示してくれる人は安心感があり憧れます。あとは人を大切にする人。成果だけではなく、人の気持ちや努力もちゃんと見てくれる人は嬉しいですね。話をちゃんと聞いたり感謝を伝えたり、こういうことをしっかり出来る人は自然と慕われると思います。Q： 4月から新社会人になる皆さんへ、アドバイスやメッセージをお願いしますＡ：新しい環境になるということは、誰でも分からないことや不安も出てくると思います。きっと頑張りすぎてしまうこともあるかと思います。そんなときは無理せず、少し立ち止まることも大切です。あなたの頑張りはちゃんと誰かが見てくれています。自分のことも大事にしながら、素敵な未来に向かって進んでいってくださいね。

出演者プロフィール：白石 麻衣（しらいし まい）

1992年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。近作には、「オクラ～迷宮入り事件捜査～」（24年フジテレビ系）、「法廷のドラゴン」（25年テレビ東京系）、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、「恋する警護24時season1・2」（24年、25年テレビ朝日系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などがある。

SNSキャンペーン概要

WEB CM公開と同時に、WEB CMとリンクした形となる「#こんなときどうする」をお題に、大喜利形式で投稿を募集するSNSキャンペーンを実施します。・期間 ：2026年4月1日（水）～ 2026年4月30日（木）23:59・応募方法 ：公式アカウント「フリスク／FRISK_Japan(@FRISK_JPN)」をフォローのうえキャンペーンポストを引用リポストしご応募ください。・賞品（抽選） ： ◆白石麻衣さんの直筆サイン（3名様）◆FRISKセット（47名様）◆Amazonギフトカード 1,000円分（50名様）

「フリスク クリーンブレス」商品概要

■商品名 ：フリスク クリーンブレス フレッシュミント/フリスク クリーンブレス ストロングミント■発売日 ：2024年9月9日(月)■容量 ：31.5g■販売チャネル：全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパーマーケットなど・人と話す前に、手軽に自分の息をキレイにしたいというニーズに対応。緑茶抽出物の働きで、60分息キレイ！※・ 口の中に入れた瞬間、ミントの刺激と爽快感が広がり、口の中をリフレッシュ！・タブレットは、三角形の3層構造。・3層構造の中間層に、息キレイ成分の「緑茶抽出物」を配合。・携帯に便利で、スタイリッシュなメタルケースで、パッケージは、爽快感と清潔感を訴求するデザイン。・オフィス、車内、家で食べやすい缶の商品の約3.3倍(約150粒:105g重量管理)入った大容量ボトルも用意。・フレーバーは、「フレッシュミント」と「ストロングミント」の2種類。1.クリーンブレス フレッシュミント・・・口の中のスッキリ感と清涼感を味わえるミント2.クリーンブレス ストロングミント・・・口の中の強いスッキリ感と強い清涼感を味わえる超強力ミント

※2025年ペルフェッティ・ヴァン・メレ社による調査。緑茶抽出物を従来の商品の2倍配合したタブレット（シュガーレス）を3粒連続して摂取し、緑茶抽出物を配合していないタブレット（シュガーレス）と比較して摂取直後から60分後まで口中の揮発性硫黄化合物濃度を測定。その結果、緑茶抽出物を配合していないタブレットと比較し、統計的に有意に高い減少率を確認した。調査対象者：112名（男性52名 女性60名、年齢：20～58歳（平均年齢33.8歳））

【オフィシャル素材 ダウンロードURL】本リリースに関するオフィシャル素材は、下記URLよりダウンロードをお願いいたします。 https://x.gd/WE9Hq＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞フリスク クリーンブレスPR事務局（プリズムジャパン内） 担当：塚原（090-9015-8473）、宇野（090-5553-7178）TEL：03-6849-0020 mail：info@prism-j.co.jp