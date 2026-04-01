北海道の板金製造企業が手掛ける「TRIPATH PRODUCTS(株式会社トリパス、本社：北海道石狩市、代表取締役：杉本 光崇)」は、アウトドア製品に続き、金属創作品を取り扱う「北のメタル」シリーズを、2026年4月4日(土)より販売開始いたします。





メインイメージ





・製品一覧

盆栽 - 松

盆栽 - 梅

羆

蝦夷鹿

ミニグルグル

団扇

マグネット #01









■盆栽 - 松

枝ぶりを整えるように手作業で仕上げる。

鉄を育てる、インテリア盆栽。





松の木の成長や変化を楽しむように、鉄の松もまた見た目の成長や変化を楽しむことができます。

自然な成長と丁寧な手入れのどちらをも感じさせる樹形も特徴です。





盆栽 - 松





■盆栽 - 梅

ひとつずつ組みたてて梅が咲く。

鉄の質感に宿るやわらかな季節感。

鉄の重厚な質感とは裏腹に、梅の花の繊細で儚い美しさを再現しました。

大小異なる梅の花のパーツは、一年中枯れることのない花を咲かせます。





盆栽 - 梅





■羆

一片ずつ組み上げることで現れる力強さ。

鉄の重みと存在感をそのまま楽しめる。





ヒグマの特徴的な存在感と重圧を、鉄の重厚感で再現しました。

力強くも愛らしい羆の姿をおうちでも楽しめます。





羆(ひぐま)





■蝦夷鹿

鉄で表現される繊細な角や輪郭。

折って曲げて生まれるオリジナルの立体感。





エゾシカの美しい姿を、鉄の重厚な表情で表現しました。

折り曲げるだけで立体的な姿が現れる、まさに鉄の折り紙です。





蝦夷鹿(えぞしか)





■ミニグルグル

GURU GURU FIRE Mの1/3サイズが登場。

ペン立てや小物入れとして。

焚き火ではない新しいグルグル。





GURU GURU FIREをご自宅でも楽しめるようになりました。

組立は簡単に、カチャカチャと立体パズルを組み立てるような感覚で。





ミニグルグル





■団扇

自ら組み立てることで生まれる愛着。

使うほどに味わいが増す、金属の団扇。





小型かつ全アルミなメタりまくりの団扇が登場。

自分で組み立てることで、更に「相棒」感マシマシに。





団扇





■マグネット #01

つくる時間も楽しめる、金属の工作キット。

手作業で仕上げた風合いは、暮らしにもアウトドアにも。

北海道モチーフがそろう、マグネットコレクション。





パーツ同士をくっつけるだけ、簡単に仕上げられるマグネットセット。

ちいさくデフォルメされた北海道は、アルミの落ち着いた存在感でどんな場所にも寄り添います。





マグネット #01





■その他参考画像

梱包

折り曲げと差込で完成

ガイド線も入っています

その他、細かいデザインや、組み立ての様子などは記事末尾の画像の一覧からご覧ください。





■商品概要

製品発売日：2026年4月4日(土)

※本製品は当社ECサイトのみの取り扱いとなります。





【盆栽 - 松】

価格 ：3,300円(税込)

サイズ ：幅175mm×奥行160mm×高さ160mm

素材 ：高耐食溶融メッキ鋼板

本体重量：288g





【盆栽 - 梅】

価格 ：3,300円(税込)

サイズ ：幅160mm×奥行140mm×高さ170mm

素材 ：高耐食溶融メッキ鋼板

本体重量：264g





【羆】

価格 ：3,300円(税込)

サイズ ：幅145mm×奥行600mm×高さ80mm

素材 ：高耐食溶融メッキ鋼板

本体重量 ：110g





【蝦夷鹿】

価格 ：3,300円(税込)

サイズ ：幅175mm×奥行160mm×高さ160mm

素材 ：高耐食溶融メッキ鋼板

本体重量：288g





【ミニグルグル】

価格 ：5,500円(税込)

サイズ ：幅175mm×奥行160mm×高さ160mm

素材 ：鉄

本体重量：310g





【団扇】

価格 ：4,400円(税込)

サイズ ：幅305mm×幅90mm×厚さ14mm

素材 ：アルミ

本体重量：85g





【マグネット #01】

価格 ：3,300円(税込)

サイズ ：(1個)直径50mm×厚さ4mm

素材 ：アルミ・ネオジウム磁石

本体重量：(1個)16g





▼「北のメタル」特設サイト

https://products.tripath.co.jp/tripath-design/





▼TRIPATH PRODUCTS公式サイト

https://products.tripath.co.jp/









■会社概要

商号 ：株式会社トリパス

代表者 ：代表取締役 杉本 光祟

所在地 ：〒061-3241 北海道石狩市新港西3丁目750-7

設立 ：1961年12月

事業内容：板金加工、機械加工、塗装の一貫受託加工、アウトドア製品の

製造・販売、金属製品のデザイン開発、OEM／ODM生産









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社トリパス プロダクツ事業部

URL ： https://products.tripath.co.jp (CONTACTよりお問合せいただけます)

MAIL： tripathproducts@info.tripath.co.jp