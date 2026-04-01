入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、ご注文～商品出荷までを早くする「名前シール専用・特急便チケット」は通常平日のみの対応ですが、急がれている保護者さまが多い2026年4月4日（土）も、9時30分までにチケットと一緒に商品をご注文いただければ当日出荷できる体制を準備いたします。

4月はじめの土曜日は「特急便」も出荷対応します！

https://www.seal-de-name.com/exp/?utm_source=News-ticket260401

4月に入り、新生活がスタートする季節になりましたね。入園・入学準備には欠かせないお助けアイテム「お名前シール」はこの時期になると、「足りると思っていたら足りなかった！」「クラス名発表後に買いたい」など、早く手元に欲しい保護者さまが増えます。

お名前シールの一部商品は、【平日9時30分】までにチケットとあわせてご注文いただくことで、当日出荷が可能な「特急便」に対応しております。昨年2025年もご好評をいただいたため、2026年は【4月最初の土曜日】も特急便の出荷体制を整えました。少しでも早くお手元にお届けできるよう、急ぎでご準備されている保護者さまのニーズにお応えいたします。

■特別対応日時

2026年4月4日（土） 9時30分までにご注文で、当日出荷いたします。

■即日出荷対応「特急便チケット」

◎チケット価格：500円（宅配便送料600円が別途必要・商品合計3,980円以上で送料無料）◎対象商品：お名前シール◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/exp/?utm_source=News-ticket260401

特急便対応商品

入園・入学準備で簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる「お名前シール」。時短にもなるため「マジックで書くよりキレイで早い！」「子どもが入園（入学）を楽しみにするようになった！」と、当店人気No.1アイテムです。

クラス名も入れられる「お名前シール」

シールDEネームのお名前シールは「クラス名」が入れられるため、クラス発表後にご注文いただく場合も。ひとつひとつ手作業になりますが、無料サービスで対応しています。またクラス名だけではなく、漢字の上にフリガナとして入れるなど、さまざまな用途としてご利用いただけます。

■防水ラミネートtype

ラミネート防水で食洗機・レンジ対応のお名前シールは、文具からお箸などの細かい食器類まで色々なものに貼ることができます。◎販売価格：1,290円（税込・メール便送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/seal_type.html?utm_source=News-ticket260401

■算数セット用お名前シール

大量の名前つけが大変と有名な小学校の算数セット。このシールがあればかなりの時短になります。追加できるピンセットも使いやすいと好評です。◎販売価格：1,590円（税込・メール便送料無料）※ピンセットプラス195円◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/math_type.html?utm_source=News-ticket260401

■アイロンラバーtype

アイロンで布につけると、生地になじみゴワゴワしません。衣類から靴下、お昼寝布団・上靴入れまでさまざまな持ち物に名入れできます。◎販売価格：2,000円（税込・メール便送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/rubber_type.html?utm_source=News-ticket260401

■洗濯タグ用ノンアイロンtype

洗濯タグにぎゅ～っ！と貼るだけなので、アイロン要らず。時短に加えて、簡単にはがせて糊も残らないので、人にあげたり、ご兄弟での使い回しに便利です。◎販売価格：1,600円（税込・メール便送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/noniron_type.html?utm_source=News-ticket260401

■昼寝布団用アイロンラバーtype

保育園の入園準備に必要なお昼寝布団にピッタリの「大きく目立つ」お名前シール。文字の読めないお子様でもイラストで認識することができるアイロン圧着タイプ。◎販売価格：1,880円（税込・メール便送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/r_futon_type.html?utm_source=News-ticket260401

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。 『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/（@seal_de_name）【X】https://twitter.com/seal_de_name【Tiktok】https://www.tiktok.com/@sealdename_official【YouTube】https://www.youtube.com/@sealdename_official【facebook】https://www.facebook.com/sealdename【LINE】https://page.line.me/bhb5651p【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム 所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F 代表取締役：紀之定 良太 設立：1991年2月7日 事業内容： EC事業、クリエイティブ事業 会社HP：http://www.sunad-s.co.jp