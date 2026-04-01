製品本体





株式会社ダイドー(本社：大阪府河内長野市上原町250-2、代表取締役社長：追田 尚幸)は、20年以上にわたりご愛顧いただいてまいりましたキッチン用ダウンキャビネット「エレベスイング」をリニューアルし、2026年4月1日より新モデルの販売受付を開始いたします。





製品ページ： https://daydo.jp/product-brand3/eleveswing8/









■ エレベスイングとは

「エレベスイング」は、キッチンの吊戸棚など高い場所にある収納スペースを、手元まで引き下げて有効活用できる昇降式収納棚です。

2段の棚に最大15kg(上下段合計)積載可能で、昇降ストロークが約50cmあるため、女性や高齢の方でも軽い力でスムーズに昇降操作が可能な製品となっております。









■ モデルチェンジの背景

「エレベスイング」は、その軽い操作感から長年多くのお客様にご支持いただいてまいりました。発売から20年以上が経過し、現代のキッチンデザインへの調和と、さらなる利便性の向上を目指し、この度デザイン・機能ともに刷新いたしました。





旧新 比較





■ 主な変更点

1. 洗練されたスタイリッシュなデザイン

現行モデルの最大の特徴である「軽い操作感」はそのままに、収納ラックのデザインを一新しました。





製品本体





2. 使いやすさの向上(機能・構造)

【視認性と取り出しやすさの改善】

側板に開口部を設けることで、収納物の出し入れがより容易に。





デザイン比較





【フェンスの仕様を変更】

収納物の落ち止め柵(フェンス)を、従来のメッシュタイプからアルミ型材へ変更し、意匠性と耐久性を向上。





落ち止め柵比較





【取付金具のカラーを統一】

取付金具のカラーをシルバーへ統一することで、キッチンキャビネットに馴染む洗練された外観に。





金具色比較





3. 変わらない設置条件

サイズバリエーションや、設置可能なキャビネットの条件については現行モデルから変更ありません。既存の設計スキームを維持したまま、新しいデザインへの切り替えが可能です。





取り付け条件図





■ 新製品名・ラインナップ

現品番 ：558374

現製品名：エレベスイング5D900

新品番 ：597946

新品名 ：エレベスイング8 (ES8C-900)





現品番 ：558375

現製品名：エレベスイング5D750

新品番 ：597947

新品名 ：エレベスイング8 (ES8C-750)





現品番 ：558376

現製品名：エレベスイング5D600

新品番 ：597949

新品名 ：エレベスイング8 (ES8C-600)









■ スケジュール

● 新製品 販売受付開始：2026年4月1日

● 新製品 出荷開始 ：2026年5月11日

● 現行品(エレベスイング5) 供給受付終了：2026年8月31日

● 現行品(エレベスイング5) 供給終了 ：2026年9月30日

※メンテナンス部材については、製造終了後5年間の保管を予定しております。









■ 製品詳細について

エレベスイング：「使える収納」でスペースを有効活用できるダウンキャビネット

製品URL： https://daydo.jp/product-brand3/eleveswing8/









＜株式会社ダイドー会社概要＞

社名 ： 株式会社ダイドー

代表取締役社長： 追田 尚幸

本社 ： 大阪府河内長野市上原町250-2

事業内容 ： 住宅関連部材・住宅設備機能商品・

店舗／医療機関向けの現場改善備品・

メカトロニクス製品(設備機械)・アシストスーツ

公式HP ： https://daydo.jp/