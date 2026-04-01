人材採用・育成、組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』( https://jinjibu.jp/ )を運営する株式会社ＨＲビジョン(本社：東京都港区 代表取締役社長：林 城)は、2026年3月、HRのオピニオンリーダー100人によるメッセージをまとめた情報誌『日本の人事部 LEADERS(リーダーズ)」vol.14を発行しました。

概要： https://jinjibu.jp/leaders/





日本の人事部 LEADERS vol.14表紙





企業が経営環境の変化に対応し成長を続けていくには、経営の根幹となる“人”や“組織”に関する最新の情報やノウハウを収集し、戦略を描いていかなければなりません。『日本の人事部』は、HR領域に関連する情報を発信するほか、全国の企業の皆さまが他社と共に学び、連携・成長していくための場を、さまざまな形でご提供してまいりました。現在では企業の経営者や管理職、人事に携わる方々など、約40万人の人事正会員、月間160万人の訪問者が利用するネットワークを形成しています。





そして、『日本の人事部』が年に一度発刊しているのが、日本の人事を考える情報誌『日本の人事部 LEADERS(リーダーズ)』。vol.14では、メインテーマを“人・組織・経営のケイパビリティ”と設定しました。今回もHR領域のオピニオンリーダーが多数登場します。本誌がHR領域のあり方について考えるきっかけとなり、人・組織の新しい可能性を創造できる一助となることを願っています。









＜巻頭インタビュー＞

「人・組織・経営」の第一人者に聞く“ケイパビリティ”





組織全体に波及する「組織感情」

「対話」と「自己信頼」がケイパビリティを高める

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授 野田 稔さん





不確実な時代を生き抜く鍵となる「ダイナミック・ケイパビリティ」

企業が変革し続けるために必要な「分散型組織」への転換

神戸大学大学院 経営学研究科 准教授 庭本 佳子さん





「協調性」や「地頭」を雰囲気で語る組織に成功はない。

100年を超える科学的知見が解き明かす、「個のケイパビリティ」の見極めと育成

國學院大學大学院 経済学研究科 教授、

國學院大學経済学部経営学科 教授 鈴木 智之さん





＜HRのオピニオンリーダーが集結！HRカンファレンスイベントレポート＞





＜ＨＲアワード2025 受賞者インタビュー＞

YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO 西田 政之さん

本田技研工業株式会社

立命館大学 高橋 潔さん／神戸大学大学院 服部 泰宏さん

エーザイ株式会社

中外製薬株式会社

名古屋鉄道株式会社

埼玉大学 宇田川 元一さん





＜特別企画 戦略人事への転換＞

施策を「探す」人事から、自社を「考える」人事へ

戦略人事の本質と「思考」の在り方

神戸大学大学院 教授 鈴木 竜太さん





戦略人事を「絵に描いた餅」で終わらせないために――

管理職の「引き出し」を増やし、組織の実行力を高める「攻め」のハラスメント対策

有限会社グローイング 代表取締役社長 平井 俊宏さん





＜「人・組織」ビジネスを牽引する希代の経営者に聞くHRソリューション業界トップインタビュー＞

株式会社みらいワークス 代表取締役社長 岡本 祥治さん

株式会社KAKEAI 代表取締役／Founder 本田 英貴さん

株式会社TalentX 代表取締役社長CEO 鈴木 貴史さん

株式会社フライヤー 代表取締役CEO 大賀 康史さん

株式会社オトバンク 代表取締役会長 上田 渉さん

ポート株式会社 代表取締役社長CEO 春日 博文さん

株式会社BREXA Holdings 代表取締役社長 社長執行役員COO 山崎 高之さん

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 松田 泰秀さん

One人事株式会社 代表取締役社長 唐沢 雄三郎さん

タレンタ株式会社 代表取締役社長兼COO 田中 義紀さん

株式会社インターネットインフィニティー 代表取締役社長 別宮 圭一さん

株式会社Kaien 代表取締役 鈴木 慶太さん





＜いま注目すべきテーマを徹底解説！HR領域の“傾向と対策”＞

松尾 健治氏／外山 美樹氏／木村 裕斗氏／北居 明氏／大嶋 淳俊氏／

恩蔵 絢子氏／上岡 典彦氏／乾 愛氏／吉田 航氏／樋口 知比呂氏／

中島 賢太郎氏





＜HRの未来をリードするHRラウンドテーブル 開催レポート＞

【媒体の概要】

■媒体名 ： 『日本の人事部 LEADERS(リーダーズ)』vol.14

■発行日 ： 2026年4月1日

■定価 ： 2,200円(消費税込)

■判型・体裁 ： A4サイズ／無線綴じ／オールカラー

■ページ数 ： 136ページ

■発行・発売元： 株式会社ＨＲビジョン





※氏名の一部を常用漢字で表記しています。(高＝はしごだか、崎＝たつさき)