日本歯磨工業会(所在地：東京都中央区、会長：吉岡 貴司)は、2026年4月1日(水)～6月30日(火)までの期間、「歯と口の健康週間」関連企画として、生活者参加型プレゼントキャンペーン「歯みがきチャレンジ宣言キャンペーン」を実施します。





日頃の歯みがき習慣について簡単な質問に回答することで、一人ひとりに適した最適なオーラルケア方法が提示されます。その中から、次にチャレンジしたいお口の健康習慣を選んで宣言いただいた方の中から、抽選でオリジナル図書カードをプレゼントします。さらに、エピソードやコツについての自由回答にご回答いただいた方の中から、オーラルケア製品の詰め合わせセットをプレゼントします。





【キャンペーン応募URL】 https://www.hamigaki.gr.jp/hamigaki2/campaign/challenge.html









■初めてフロス・洗口液が登場する「歯と口の健康週間」ポスターを配布

日本歯磨工業会では、厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が主催する「歯と口の健康週間」(毎年6月4日～10日までの1週間)を後援し、毎年この時期に合わせて生活者の皆さまに歯と口の健康意識を高めていただく一助としてのプレゼントキャンペーンを実施するとともに、歯と口の健康週間ポスターを作成・配布しています。





2026年度の「歯と口の健康週間」ポスターには、昨年に引き続き、親しみやすいタッチで人気のイラストレーター・ももろさんを起用し、ハミガキやハブラシに加え、フロスや洗口液も描くことで、包括的なオーラルセルフケアの重要性を伝えています。「歯みがきで 丈夫な体の 基礎づくり」というメッセージには、日々のオーラルケアが健やかな未来を支えるという思いが込められています。





2026年歯と口の健康週間ポスター





＜歯みがきチャレンジ宣言キャンペーン＞

◆キャンペーン概要

生活者の皆さまに歯と口の健康意識を高めていただくことを目的としたプレゼントキャンペーンです。いつもの歯みがき習慣についての簡単な質問に答えると、一人ひとりに適した最適なオーラルケア方法が提示されます。その中から、次にチャレンジしたいお口の健康習慣を選んで宣言いただいた方の中から、抽選でオリジナル図書カードをプレゼントします。さらに、エピソードやコツについての自由回答にご回答いただいた方の中から、オーラルケア製品の詰め合わせセットをプレゼントします。





◆実施期間：2026年4月1日(水)10:00～6月30日(火)17:30

◆賞品 ：

A賞：歯みがき習慣への回答と歯みがきチャレンジ宣言を行った方の中から抽選で100名様に500円のオリジナル図書カードをプレゼント

B賞：A賞の応募内容に加えて、Q8エピソードなどの質問に回答いただいた方の中から抽選で10名様に5,000円分のオーラルケア製品詰め合わせセットをプレゼント

＊その他応募要項や注意事項など詳細につきましてはキャンペーン応募サイトをご覧ください。

【キャンペーン応募URL】 https://www.hamigaki.gr.jp/hamigaki2/campaign/challenge.html









■みがこうネット がんばれ！みがく君 最新エピソード公開

「がんばれ！みがく君」は日本歯磨工業会が提供するアニメーション啓発コンテンツで、歯みがきを楽しく続けるための情報やアドバイスを提供しています。

2026年4月1日(水)より、新エピソード「歯みがきにもタイパ！？」の巻が公開されました。

URL がんばれ！みがく君｜みがこうネット( https://www.hamigaki.gr.jp/hamigaki2/migaku/ )









■「歯と口の健康週間」

毎年6月4日～6月10日に設定され、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、国民の健康の保持増進に寄与することを目的としています。主催：厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会、後援：日本歯磨工業会、全日本ブラシ工業協同組合、日本歯科衛生士会の各団体が健康啓発活動を展開しています。









■日本歯磨工業会について

国民の口腔衛生の普及・向上に寄与するとともに、健康産業として歯磨及び関連業界の発展を図ることを目的とした団体で、行政官庁、関連業界、消費者団体等との情報交換、歯磨剤に関する情報提供、口腔衛生に関する健康啓発情報の発信を行っています。「歯と口の健康週間」に協力し、ハミガキ剤を通じての口腔衛生の普及・向上を図るキャンペーンを行っているほか、ISOなどの国際会議に積極的に参加し、ハミガキ剤等の国際規格作成にも協力しています。1971年6月に設立、会員14社、賛助会員12社が参加し、業務委員会、広報委員会、広告委員会、技術委員会、薬事委員会で活動しています。