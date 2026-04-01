ペットウェアなどの販売を展開する“虎たろうSHOP”の運営会社、ライジングフード株式会社(所在地：大阪府大阪市中央区上汐2丁目3-10、代表取締役：片岡 文幸)は、選手別「推し」のペットシャツを4月1日より受注受付を開始いたします。





刺繍がほどこされた完成度の高いイエローユニフォーム





2026年シーズンの阪神タイガース球団に登録されている「選手の背番号＆ネーム」を当社カタログから自由に選択。

お気に入りの「タイガース選手・監督・コーチ」の刺繍をあしらったユニフォーム型のペットシャツを、愛犬にまとわせ、一緒に試合を熱く応援することができます。





シャツの種類は、26年球団のユニフォームを再現した2種(ホームユニフォーム、ビジターユニフォーム)と当社オリジナルの2種(ピンク、イエロー)をご用意。S・M・Lの3サイズ展開で、小型犬を中心に展開しています。





本商品は、阪神タイガースの球団から認可を得たライセンス商品です。





・選手別「推し」のペットシャツ

URL： https://www.kotaro-osaka.jp/









■開発背景

「地元・大阪で最も愛される球団『阪神タイガース』をペットと一緒に応援したい！」というファンの声から、本製品は誕生しました。

阪神タイガースの「選手名と背番号」をカタログから自由にお選びいただけるペット服の販売は、当社製品が初となります。

当社では、縫製製品の製作から販売の事業を手掛けており、本年度からペットグッズ事業に参入。

大阪発の企業として「地元に根差した、多くの方に愛される製品」の開発を目指し、阪神ファンのニーズに応えるペットシャツを新製品として発売いたします。









■商品の特徴

(1)「背番号」×「選手名」の本格ユニフォーム風ペットシャツ！





ユニフォームを踏襲した本格的なデザイン(C)阪神タイガース





2026年シーズンで登録されている48名の「選手・監督・コーチ」の背番号・選手名を刺繍し、ユニフォーム風ペットシャツの形に仕立ててお届けいたします。

ドッグウェアで指定した選手の情報を刺繍できるのは当社が業界初となります。(※当社調べ)

「背番号」と「ネーム」入りのユニフォームの後ろ姿からは、タイガース選手を「推す」、熱い想いが伝わる事間違いなし。





こだわりの刺繍が光る背面(C)阪神タイガース





(2)背面だけではない、前面にも公式ユニフォーム同様の刺繍





ユニフォーム前面にもだわりの刺繍(C)阪神タイガース





2026年モデルの刺繍は背面と前面の両面にあしらわれており、再現度の高いユニフォームは応援の熱気を高めてくれること間違いなし。





(3)プレゼントキャンペーンを実施！

キャンペーンでは虎たろうSHOPアカウントをフォローして投稿をリポスト＆ご家族のワンちゃんのお写真を付けてリプライをすると抽選応募完了！

3名様までAmazonギフトカード1000円分と希望した選手の刺繍が施された「推し」のペットシャツがもらえるチャンス。





現在始まっている公式戦を愛犬と共に熱く応募しよう！





Xでのキャンペーンバナー画像





■商品概要

商品名 ：阪神タイガース「推し」のペットシャツ

第1受注開始日：2026年4月1日 第1受注締めきり日：2026年4月15日

※以降2週間サイクルで受注、お届けまでは

最大1ヵ月ほどとなります。

種類 ：「ホームユニフォーム」「ビジター」「イエロー」

「ピンク」の全4種(全刺繍可能選手数48人)

価格 ：4,980円(税込)

内容 ：阪神タイガース選手のユニフォーム風ペットウェア

サイズ ：S・M・Lサイズ

採寸 ：Sサイズ(首回り25.5cm、胸囲36.5cm、

背中側着丈24cm、腹側着丈15cm)、

Mサイズ(首回り28.5cm、胸囲41.5cm、

背中側着丈28cm、腹側着丈17cm)、

Lサイズ(首回り31.5cm、胸囲46.5cm、

背中側着丈32cm、腹側着丈19cm)

カラー ：「ホワイト(ホームカラー)」「ブルーグレー(ビジターカラー)」、

「イエロー」、「ピンク」

素材 ：本体(ポリエステル100％)、

リブ(ポリエステル97％、ポリウレタン3％)

販売場所 ：BASEサイト

URL： https://www.kotaro-osaka.jp/

Amazonサイト

URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV21FHCM









■会社概要

商号 ： ライジングフード株式会社

代表者 ： 代表取締役 片岡 文幸

所在地 ： 〒542-0064 大阪府大阪市中央区上汐2丁目3-10

設立 ： 2009年12月

事業内容： ペット服飾の販売事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://risingfood.biz/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ライジングフード株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 06-4305-3556

お問い合せフォーム： rhs-shop@joyfullink.net