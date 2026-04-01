不動産活用事業を始め様々な事業を展開しております。ワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石丸愼司）は2026年4月1日付で、常務取締役であった石丸愼司が新たに代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。前代表取締役社長である佐藤直史は取締役会長に就任いたしました。

石丸愼司 代表取締役社長 就任佐藤直史 取締役会長 就任就任日：2026年4月1日

前代表取締役社長である佐藤は2015年に着任後、11年にわたり当社の経営を牽引してまいりました。就任以降、市場環境が大きく変化する中で、事業ポートフォリオの再構築と成長領域への積極投資を推進。複数回にわたるM＆Aを実行し、事業規模の拡大と競争力の強化を図るとともに、収益基盤の多角化と経営の安定化を実現してまいりました。このたび、2023～2025年度の中期三カ年計画の完遂を節目とし、新たな中期経営計画を策定するタイミングにおいて、次なる成長フェーズへ移行するため、経営体制の刷新を図ることといたしました。これまで築き上げてきた成長基盤をさらに発展させ、企業価値の一層の向上を目指すべく、石丸が代表取締役社長に就任いたします。

■新任代表取締役社長 石丸愼司からのコメント

弊社は1953年（昭和28年）の創業以来、不動産業をはじめ多岐にわたる事業を展開し、現在では複数の子会社を有するワイムグループとして成長してまいりました。私たちの使命は、創業以来一貫して「人と社会に役立つ会社」であり続けることです。その実現を支えるのは、想像力と構想力 “Imagination” を備えた「人材」と、社名の由来でもある“和”を基軸に力を結集する「組織」であろうと考えております。さて、日本社会は今、急速な人口減少・少子高齢化の時代を迎えています。消費市場の縮小や労働力不足が進む一方で、働き方の多様化や移動手段の不足など、社会の基盤そのものが大きく変わりつつあります。こうした環境変化に対し、シェアリングエコノミーや多様なモビリティサービスは、ただの便利な手段ではなく、社会を支える新たなインフラとして重要性を増しています。ワイムグループが独自のアプローチで取り組むのは、まさにこの社会変化に必要とされる事業分野であり、これからも大きく成長できる可能性を持っていると考えています。使われていない資産や時間を社会全体で共有し、誰もが必要なときに必要なサービスへアクセスできる仕組み、環境負荷の少ないコンパクトな街づくりは、次世代における日本社会の持続可能性を高める重要な手段であると確信しています。ワイムグループはこれからも「人と社会に役立つ会社」であり続けるために、自らの変化を恐れず、未来に向けて進化し続けてまいります。皆さまには引き続き温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

＜プロフィール＞石丸 愼司（いしまる しんじ）1964年生まれ。東京外国語大学卒業後、1986年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命）に入社、2015年に証券系運用会社に転職。およそ10年の海外駐在経験（ロンドンおよび香港）、ロンドンビジネススク―ル修士課程修了。2024年ワイムシェアリングに入社、2026年4月に代表取締役社長に就任。

■会社概要

ワイムシェアリング株式会社代表：石丸 愼司創設：1953年11月本社：東京都新宿区高田馬場１－２９－９ TDビル６階事業内容：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、個人用ワークブース販売・運営、ユニットハウスの製造・販売

当社は、1953年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の不動産管理部門として設立されました。創設以来、長年にわたり不動産の管理・運営を通じて培ってきた専門性と実績を基盤に、時代の変化に対応しながら事業領域を拡大してまいりました。2011年には資本関係を解消し、独立企業として新たな体制へ移行。これを契機に、より機動的かつ柔軟な経営体制を確立し、多様化するニーズに応えるサービスの提供に取り組んでおります。今後も、長い歴史の中で築いてきた信頼と実績を大切にしながら、「人と社会に役立つ会社」としてさらなる価値創造に努めてまいります。

https://waim-group.co.jp/