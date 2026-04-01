未来補完計画プロジェクト実行委員会は、産学官連携の教育プロジェクト「未来補完計画」として教育アニメ映画を制作するにあたり、パートナー企業(先着12社)の募集を開始いたします。





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■プロジェクトの概要

『未来補完計画プロジェクト』とは、教育機関、社会、地域、国などと連携し、子ども達、保護者の皆様に向けた未来についてのコンテンツを配信していくプロジェクトです。当プロジェクトを通じ、未来や将来について子ども達、保護者、教師の皆様が共に向き合い、考える機会を創出することが最大の目的です。





制作陣

ポスターイメージ





■第一弾『教育アニメ映画 未来補完計画』内容について

現代の子どもたちが2050年の未来にタイムリープし、未来の社会問題に直面しながら解決へと挑む物語です。





アイキャッチ

「未来補完計画」制作発表動画リンク 二次元コード

URL： https://youtu.be/vFsx199wqg4?si=tSWDJdfq4hKRVolu









■上映・配信について(劇場上映あり)

全国PTA団体・教育機関と提携し、小・中・高校での授業や学校行事として上映。休日や夏休み等のPTA活動での利用等。(体育館で上映会や感想文コンテストなど)

そこで2026年4月1日より教育コンテンツ制作パートナー(先着12社)の募集を開始します。

制作パートナーには全国の親子に向けた独自の『教育コンテンツ』を提供お願いします。





制作パートナーメッセージイメージ





●制作パートナーの参画内容

未来をテーマに企業独自の視点からその業界の未来の姿や、子どもたちへのメッセージなど教育的意義のあるコンテンツの提供をお願いしております。コンテンツ1分または2分でご用意し、アニメ映画本編の前後で上映します。





放映ロールモデル





その他に制作発表会での登壇やエンドロールでの企業ロゴ掲載など特典もたくさん用意しております。その中でも学校と企業のニーズがマッチした場合には学生と企業の合同イベント(出前授業、子ども企画部など)も実施予定です。





●企業が参画する3つの意義

(1)未来の採用候補者・顧客への「先行投資」

現在10歳の子供は、10年後には20歳の新成人です。「学生の頃に学校で見た、あの未来を創っている会社」という刷り込みは、将来の採用(リクルーティング)において、どの媒体よりも強力な差別化要因となります。





(2)教育機関での上映「究極の信頼」

「学校で上映される」という事実は、企業にとってこの上ない信頼になります。「地域の子どもたちの未来を応援する企業」としてのブランドイメージは、取引先、株主、そして従業員の家族に対しても、高い誇りと信頼を提供します。





(3)1分間で伝える「企業の志(パーパス)」

15秒のCMでは、スペックや価格の訴求しかできません。1分間の枠では、「なぜ我が社が存在し、どんな未来を作ろうとしているのか」という、企業の魂(パーパス)を伝えることができ、視聴した親子の心に深い共感を生みます。





学校での視聴イメージ

学生と企業での打ち合わせイメージ





●現在の上映予定規模

上映教育機関：約6,330校

子ども ：約711.6万人

保護者含む ：約1,750万人

※連携教育機関は随時拡大していきます

期間 ：10年









■参画をお考えの企業様へ

「子どもたちの未来の為に」「日本の未来の為に」このプロジェクトを通じて次世代育成・教育支援を共に進め、社会的意義と企業価値を最大化しましょう。ぜひ、貴社の力で「子ども達」と「日本の未来」を一緒に創造してください。









[協力・広報]

一般社団法人建設業振興基金

建設産業人材確保・育成推進協議会

(構成団体：国土交通省、厚生労働省、文部科学省、建設産業団体等)





[後援・協力 教育関係団体]

一般社団法人全国国立大学附属学校PTA連合会：251校(8.4万人)

一般社団法人全国高等学校PTA連合会 ：2,002校(180万人)

公益社団法人全国工業高等学校長協会 ：1,451校(22.2万人)

日本私立大学協会 ：416校(140万人)

一般社団法人日本私立大学連盟 ：125校(99万人)

日本私立大学団体連合会 ：540校(160万人)

日本私立短期大学協会 ：282校(11.3万人)

日本私立中学高等学校連合会 ：1,200校(85万人)

日本私立小学校連合会 ：63校(5.7万人)

日本私立中学校高等学校保護者会連合会





[協力機関]

47都道府県のキャリア教育課(都道府県立高校)

各市区町村のキャリア教育課(市区町村立中学校、小学校)









【お問い合わせ】

未来補完計画プロジェクト実行委員会

事務局長 岡野 哲也

事務局(株式会社クリエイティブ・ラボ内)

TEL ： 03-3536-1717

MAIL ： support@crlb.co.jp

公式サイト： https://www.mirai-hokan.com