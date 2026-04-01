国内リアルワールドデータを活用し適応拡大承認を取得した冠動脈用薬剤コーティングバルーン「AGENT™」が長病変対応ニーズに応え、バルーン長40mmの新サイズを発売

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：森川智之）は、2026年4月1日に、冠動脈疾患におけるPCI治療の一つである薬剤コーティングバルーン「AGENT™」（以下、AGENT）について、医療現場のニーズに対応するため、バルーン長40mmの新サイズを販売開始します。なお、2026年2月19日に対照血管径3.0mm以上の新規冠動脈病変への適応拡大承認を取得しました。今回のサイズ追加と合わせて、より幅広い病変に対応し、病変特性に応じた低侵襲な経皮的冠動脈形成術（PCI）治療の選択肢を提供できるようになります。当社代表取締役社長 森川智之は、「国内実臨床で蓄積された知見をふまえ、AGENTの適応拡大承認およびサイズラインナップの拡充を実現できたことにより、治療選択肢をさらに広げ、より柔軟な治療戦略に貢献できるものと考えています。当社は、今後も確かなエビデンスと医療現場の声に基づいた製品開発と、幅広い製品ポートフォリオを活かして多様な医療ニーズに応え、日本の医療に貢献してまいります。」と述べています。■AGENTの特徴とサイズラインナップ拡充AGENTは、疎水性と親水性のバランスの取れたボストン・サイエンティフィック独自のTransPax™（トランスパックス）テクノロジーにより、血管内デリバリー中にバルーン表面にコーティングされた薬剤（パクリタキセル）の流出を低減させるように設計されています。これにより、病変部に適量の薬剤を送達させ血管壁に浸透させることで、再狭窄を抑制する効果が期待されています。2023年2月の国内販売開始以降、バルーン長15mm、20mm、30mmの3種類を提供していましたが、病変が長く複雑化する傾向を背景に、近年は、より長いサイズへのニーズが高まっていました。今回、新たに40mmサイズを追加したことで、長病変への対応が可能となり、治療選択の幅がさらに広がることが期待されます。