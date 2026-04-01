【開催まで1週間】物流現場の可視化・自動化を実現する「COOOLa／COOOLa WES」を第7回関西物流展に出展
この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は第７回 関西物流展に出展いたします！
ブライセンが出展する
「第7回関西物流展」開催まで、1週間となりました。
ブライセンは、
2026年4月8日(水)～10日(金) にインテックス大阪で開催される
「第7回関西物流展」にて、
クラウド型倉庫管理システム 「COOOLa」 および
倉庫運用管理システム「COOOLa WES」 を出展します。
物流DXや倉庫業務の効率化・省人化をご検討中の方に、
実際の業務改善イメージを具体的にご確認いただける展示内容となっています。
※事前登録をしておくと、当日スムーズにご入場いただけます。
◆ 事前登録はこちら ◆
https://www.kansai-logix.com/registration/notice/
今年1月に開催されたスマート物流EXPOで多くの反響をいただいた
COOOLa／COOOLa WES を、関西物流展でもご紹介します。
2026年は、物流効率化の義務化やCLO選任への対応、人手不足の深刻化など、
物流現場・管理部門の双方にとって、大きな転換点となる年です。
属人化した運用やアナログな管理を続けたままでは、
業務負担が増える一方で、改善スピードが追いつかない状況に陥りかねません。
ブライセンブースでは、
こうした課題に対し、物流DXを[現実的かつ段階的」に進めるための具体策を、
デモや事例を交えてご紹介します。
また、近日リリース予定の「AI COOOLa」 についても、
コンセプトおよび活用構想を先行展示予定です。
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■ このような方におすすめです
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【物流担当・実務責任者の方へ】
2026年の物流規制強化を前に、属人化やアナログ管理から脱却し、
倉庫業務の「見える化」「効率化」「自動化」を進めるための
具体的な仕組みをブライセンブースでご確認いただけます。
【CLO・管理職・責任者の方へ】
CLO選任や物流効率化義務化への対応に向け、
「何を、どれだけ改善できるのか」を数値で説明できる
物流体制の構築方法を、意思決定・説明責任の観点からご紹介します。
【製造業・EC物流に関わる方へ】
出荷変動、多品種対応、人手不足といった課題に対し、
WMSと倉庫運用管理システムを組み合わせた運用により、
現場負荷を軽減する具体的な導入事例をご覧いただけます。
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■ ブライセンブースの展示内容
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・B2B／B2C、TC／DCに対応した全方位型WMS「COOOLa」
入荷・保管・ピッキング・検品・出荷まで、倉庫業務全体を一元管理。
業種・業態に応じた柔軟な設定と、現場定着しやすい操作性をご紹介します。
・現場業務を効率化する物流DX機能の実演
ペーパーレス化、送り状発行、加工・セット品管理、シリアル管理など、
日々の業務負荷を軽減する具体的な活用シーンをご覧いただけます。
・倉庫運用管理システム「COOOLa WES」
既存WMSと連携しながら、AGV・ロボット・自動化設備を段階的に導入。
倉庫内の作業指示・進捗・設備制御を統合管理し、
省人化・自動化を現実的に進めるためのアプローチをご紹介します。
・最新自動化設備・画像検品システムとの連携実績
各社マテハン機器や画像検品システムとWMS／WESを連携させた、
実際の現場導入事例をご確認いただけます。
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■ 開催概要
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展示会名：第7回関西物流展
会期：2026年4月8日(水) ～ 4月10日(金)
時間：10:00 - 17:00（最終日のみ16:00まで）
場所：インテックス大阪
小間番号：5号館【D3-42】
主催：関西物流展 実行委員会
公式サイト：https://kansai-logix.com/
たくさんの方とブライセンブースでお会いできることを、
心より楽しみにしております。
【お問い合わせ先】
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30FTEL : 03-6264-7222 COOOLa WES 担当mail : wes-sales@brycen.co.jp
お問合せ ： COOOLa WES｜ロボット導入からWMSまでフルサポート