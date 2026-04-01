この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は第７回 関西物流展に出展いたします！

ブライセンが出展する

「第7回関西物流展」開催まで、1週間となりました。

ブライセンは、

2026年4月8日(水)～10日(金) にインテックス大阪で開催される

「第7回関西物流展」にて、

クラウド型倉庫管理システム 「COOOLa」 および

倉庫運用管理システム「COOOLa WES」 を出展します。

物流DXや倉庫業務の効率化・省人化をご検討中の方に、

実際の業務改善イメージを具体的にご確認いただける展示内容となっています。

※事前登録をしておくと、当日スムーズにご入場いただけます。

◆ 事前登録はこちら ◆

https://www.kansai-logix.com/registration/notice/







今年1月に開催されたスマート物流EXPOで多くの反響をいただいた

COOOLa／COOOLa WES を、関西物流展でもご紹介します。

2026年は、物流効率化の義務化やCLO選任への対応、人手不足の深刻化など、

物流現場・管理部門の双方にとって、大きな転換点となる年です。

属人化した運用やアナログな管理を続けたままでは、

業務負担が増える一方で、改善スピードが追いつかない状況に陥りかねません。

ブライセンブースでは、

こうした課題に対し、物流DXを[現実的かつ段階的」に進めるための具体策を、

デモや事例を交えてご紹介します。

また、近日リリース予定の「AI COOOLa」 についても、

コンセプトおよび活用構想を先行展示予定です。

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■ このような方におすすめです

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【物流担当・実務責任者の方へ】

2026年の物流規制強化を前に、属人化やアナログ管理から脱却し、

倉庫業務の「見える化」「効率化」「自動化」を進めるための

具体的な仕組みをブライセンブースでご確認いただけます。

【CLO・管理職・責任者の方へ】

CLO選任や物流効率化義務化への対応に向け、

「何を、どれだけ改善できるのか」を数値で説明できる

物流体制の構築方法を、意思決定・説明責任の観点からご紹介します。

【製造業・EC物流に関わる方へ】

出荷変動、多品種対応、人手不足といった課題に対し、

WMSと倉庫運用管理システムを組み合わせた運用により、

現場負荷を軽減する具体的な導入事例をご覧いただけます。

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■ ブライセンブースの展示内容

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・B2B／B2C、TC／DCに対応した全方位型WMS「COOOLa」

入荷・保管・ピッキング・検品・出荷まで、倉庫業務全体を一元管理。

業種・業態に応じた柔軟な設定と、現場定着しやすい操作性をご紹介します。

・現場業務を効率化する物流DX機能の実演

ペーパーレス化、送り状発行、加工・セット品管理、シリアル管理など、

日々の業務負荷を軽減する具体的な活用シーンをご覧いただけます。

・倉庫運用管理システム「COOOLa WES」

既存WMSと連携しながら、AGV・ロボット・自動化設備を段階的に導入。

倉庫内の作業指示・進捗・設備制御を統合管理し、

省人化・自動化を現実的に進めるためのアプローチをご紹介します。

・最新自動化設備・画像検品システムとの連携実績

各社マテハン機器や画像検品システムとWMS／WESを連携させた、

実際の現場導入事例をご確認いただけます。

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■ 開催概要

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展示会名：第7回関西物流展

会期：2026年4月8日(水) ～ 4月10日(金)

時間：10:00 - 17:00（最終日のみ16:00まで）

場所：インテックス大阪

小間番号：5号館【D3-42】

主催：関西物流展 実行委員会

公式サイト：https://kansai-logix.com/

たくさんの方とブライセンブースでお会いできることを、

心より楽しみにしております。

【お問い合わせ先】

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30FTEL : 03-6264-7222 COOOLa WES 担当mail : wes-sales@brycen.co.jp

お問合せ ： COOOLa WES｜ロボット導入からWMSまでフルサポート