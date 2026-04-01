執行役員人事に関するお知らせ

総合メディカルグループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：多田 荘一郎）は、今月以下の通り役員人事異動を行いましたのでお知らせします。

執行役員人事異動（2026年4月1日付）

氏名： 鈴木 一海

新職務：総合メディカルグループ株式会社、総合メディカル株式会社

執行役員

総合メディカル株式会社 経営管理本部長

旧職務：総合メディカルグループ株式会社、総合メディカル株式会社 経営戦略本部 副本部長

氏名： 石川 陽介

新職務：総合メディカル株式会社 執行役員

医療ソリューション事業本部長

旧職務：総合メディカル株式会社 執行役員

医業支援事業開発本部長

医業支援デジタル推進部長

氏名： 出森 慎一

新職務：総合メディカル株式会社 執行役員

医業支援事業開発本部長

株式会社文教 代表取締役社長

旧職務：総合メディカル株式会社 執行役員

株式会社文教 代表取締役社長

氏名： 谷川 由利子

新職務：総合メディカル株式会社

エグゼクティブアドバイザー

旧職務：総合メディカルグループ株式会社、総合メディカル株式会社

執行役員

管理本部長

氏名： 下川 友香理

新職務：総合メディカル株式会社

シニアフェロー（参与）

旧職務：総合メディカル株式会社 執行役員

ヘルスケアイノベーション本部長

ヘルスケア人財開発部長

■総合メディカルグループについて

「地域医療の課題解決企業」として、全国に約800店舗の「そうごう薬局」を展開するほか、医業経営コンサルティングや医業承継・開業支援、医療人材の転職・派遣など多角的な事業を手掛ける医療の総合支援グループです。私たちは医療の「経営」と「現場」、「医療」と「地域」のあいだに立ち、それらを結びつけることで新たな価値やつながりを創造しています。医療従事者や地域の人々とともに医療の未来を共につくるパートナーとして、地域医療の持続・向上に貢献し、誰もが安心して良質な医療を受けられる「次世代の地域医療プラットフォーム」の構築をリードしています。



総合メディカルグループ株式会社

執行役員 経営管理本部長

鈴木 一海（すずき かずみ）

■学歴

明治薬科大学 薬学部 卒業

■経歴

2001年に総合メディカルに入社、薬剤師として従事後、2013年より経営戦略本部にて新規事業の開発や経営企画に携わる。2022年より、経営戦略部部長。

2025年経営戦略本部副本部長。





総合メディカル株式会社

執行役員 医療ソリューション事業本部長

石川 陽介（いしかわ ようすけ）

■学歴

立命館大学 経済学部 卒業

■経歴

2002年に総合メディカルに入社。関西、近畿地方を中心に営業として活躍。2015年名古屋支店長。

2021年、医業支援事業部門統括部長。2024年営業本部副本部長、2025年執行役員、事業開発本部長に就任。





総合メディカル株式会社

執行役員 医業支援事業開発本部長

株式会社文教 代表取締役社長

出森 慎一（いでもり しんいち）

■学歴

熊本学園大学 経済学部 卒業

■経歴

2002年、総合メディカルに入社。九州地区にて営業として活躍。2015年鹿児島支店長。

2021年より株式会社文教に出向。2022年株式会社文教代表取締役社長。

2025年、執行役員に就任。

以上