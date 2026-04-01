Herbie Hancock Institute of Jazz、Fondation Louis Vuittonとの提携のもと、パリで2026年国際ジャズ・ボーカル・コンペティション（2026 International Jazz Vocals Competition）開催を発表





ワシントンおよびパリ, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Herbie Hancock Institute of Jazzは、同Instituteの格式あるインターナショナル・ジャズ・コンペティション（International Jazz Competition）について、2026年はジャズ・ボーカルに焦点を当て、歴史上初めて米国外となるフランス・パリで、Fondation Louis Vuittonとの提携のもと開催されることを本日発表しました。

世界で最も権威あるジャズ・コンペティションとして広く知られる同Instituteのインターナショナル・ジャズ・コンペティション（International Jazz Competition）は、約40年にわたり、次世代のジャズ・アーティストを発掘し、その飛躍を後押しするうえで重要な役割を果たしてきました。2026年大会では、世界各地から優れた若手ボーカリストが集い、国際舞台で競い合います。30歳以下のミュージシャンを対象とする本コンペティションでは、Fondation Louis Vuittonが授与する優勝賞金5万ドルをはじめ、2位には2万5,000ドル、3位には1万ドルなど、総額10万ドル超の奨学金および賞金が授与されます。

同Fondationのオーディトリアムで開催されるコンペティション・ウィークエンドでは、10月10日（土）に準決勝が行われ、翌11日（日）夜には決勝および華やかなオールスター・ガラ・コンサートが開催されます。審査員団を率いるのは、著名なボーカリストでありHerbie Hancock Institute of Jazzの理事も務めるDee Dee Bridgewaterです。これに、国際的に高く評価されているアーティストたちで構成される豪華審査員陣が加わる予定です。

同コンペティション（Competition）の過去の受賞者および出場者には、現在の世界のジャズ界を牽引するJazzmeia Horn、Jane Monheit、Cécile McLorin Salvant、Gretchen Parlato、Veronica Swiftなどが名を連ねています。

Herbie Hancock Institute of Jazz会長のHerbie Hancockは、次のように述べています。

「2026年大会では、ジャズ・ボーカルに焦点を当てます。 人の声は、最初の楽器です。歌い手は、聴き手に直接届くかたちで物語を伝えることができます。音楽は、言葉を超えた感情やアイデア、体験を伝えることを可能にします。優れたボーカリストは、言語と音楽という2つの世界を、人間味あふれる深い表現としてひとつに結び付けるのです。」

同Instituteのインターナショナル・ジャズ・コンペティション（International Jazz Competition）は、卓越したアーティストを発掘し、新たな才能とジャズの未来とをつなぐ重要な架け橋となってきました。前述のボーカリストに加え、本コンペティションは、サクソフォーン奏者の Joshua Redman と Melissa Aldana、ピアニスト兼作曲家でアカデミー賞受賞者でもあるKris Bowers、ベーシストの Ben Williams、トランペット奏者の Ambrose Akinmusireなど、多くの著名アーティストのキャリアの飛躍を後押ししてきました。

同Instituteは、すべての人に芸術を身近なものとすることに尽力する主要な文化機関であるFondation Louis Vuittonと提携できることを誇りに思います。同Fondationでは、現代およびモダンアートの展覧会から分野横断的なライブ・パフォーマンスまで、ダイナミックなプログラムを展開しており、最先端のオーディトリアムで行われるクラシック音楽やジャズの公演にも力を入れています。その象徴的な建物は、同Instituteの理事会メンバーであり、Herbie Hancock Humanitarian Awardの受賞者でもあった故Frank Gehryによって設計されたもので、両機関の深いつながりをさらに際立たせています。2014年の開館以来、同Fondationはパリにおける現代建築の象徴的存在となるとともに、国際的な文化プログラムの主要会場となり、年間120万人を超える来場者を迎えています。

本コンペティションの模様は、Medic.tv、FLV Play（Fondation Louis Vuittonのウェブサイト上の動画プラットフォーム）およびYouTubeで世界配信され、世界中の視聴者が出演者たちのパフォーマンスと次世代ジャズ・アーティストの台頭を体感できます。コンペティションの公演に加え、同Fondationでは特別マスタークラスも予定されており、地元の団体や学生にジャズ教育の機会を提供します。

2026年国際ジャズ・ボーカル・コンペティション（2026 International Jazz Vocals Competition）への応募は、hancockinstitute.org/competitionで受け付けています。応募書類一式は2026年7月15日必着です。審査員およびチケット情報の詳細は後日発表されます。

Herbie Hancock Institute of Jazzは、国際的に高く評価されるジャズ・マスターによる大学レベルのトレーニングを世界で最も将来有望な若手音楽家に提供するとともに、世界各地の若者に向けた公立学校の音楽教育プログラムを展開する非営利の教育機関です。同Instituteは、ジャズを世界的芸術形式として守り、継承し、発展させるとともに、ジャズをあらゆる年齢、背景、国籍の人々を結び付ける手段として活用しています。すべてのプログラムは無料で提供されています。パリに本部を置く UNESCOとの提携のもと、同Instituteは、文化外交におけるジャズの役割をたたえる世界的な催しであるインターナショナル・ジャズ・デー（International Jazz Day）の企画、推進、制作を担う中核的な非営利組織として、毎年4月30日に190を超える国と地域で実施される本行事を主導しています。

詳細はhancockinstitute.orgをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2944932/HHIJ_FLV_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com