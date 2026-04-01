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INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)は、4月1日(水)、特許、商標、意匠などの知財を活用するための情報サイト「INPIT 知財総合支援窓口 知財ポータル」をリニューアルしました。

本リニューアルでは、ユーザーの皆さまが必要な情報へよりアクセスしやすい構成とするとともに、窓口のご利用について、および知財についての支援情報を体系的に整理し、またアクセシビリティに配慮したデザインを採用することで、より多くの知財支援を必要とされる皆さまに快適な閲覧環境を提供いたします。

リニューアルのポイント

1. 直感的に知りたい情報にアクセスできる構造

わかりやすいイラスト、アイコンなどを使って、より直感的な操作が可能になりました。

2. 多くの情報をわかりやすく整理

多様で膨大な情報を体系的に整理し、わかりやすくなりました。

3. モバイル対応の強化

スマートフォンなどのモバイルデバイスでの見やすさ、使いやすさを考慮しました。

INPIT 知財総合支援窓口 知財ポータル

https://chizai-portal.inpit.go.jp/

ご留意事項

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