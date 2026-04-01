独立行政法人男女共同参画機構（JGEPA）発足

News Release

2026年4月1日

各地の男女共同参画センター等を支援する男女共同参画施策推進の中核的組織として （独）男女共同参画機構（JGEPA）発足 初代理事長に大槻奈巳が就任、公式サイト公開

１．理事長の就任

本日付けで、以下の者が理事長に就任いたしました。

２．公式ウェブサイト

URL：https://www.jgepa.go.jp

【法人概要】法人名：独立行政法人男女共同参画機構

英語名称：Japan Gender Equality Promotion Agency

略称：JGEPA（ジーパ）

所在地：埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

設置目的：男女共同参画促進施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、同施策の策定及び実施に関する業務に従事する地方公共団体の職員等に対する研修、専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与すること。

（独立行政法人男女共同参画機構法（令和7年法律第79号）第3条）