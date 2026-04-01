京都の絶景が広がるオープンエアで楽しむ京都焼肉 天壇 祗園本店「鴨川スカイBBQガーデン2026」 5月1日（金）より営業開始

「焼肉の天壇」 初の屋上バーのみの利用を解禁

1965年の創業以来「お出汁で食べる京都焼肉」を提供する『焼肉の名門 天壇』(運営：株式会社晃商、代表取締役社長 新井義淳、以下 天壇)は、天壇 祇園本店にて毎年夏季限定で開催する屋上フロア『鴨川スカイBBQガーデン』を5月1日(金)よりオープンします。それに先駆け4月1日(水)より予約受付を開始します。

（本稿の内容】

・天壇 祗園本店で毎年期間限定オープンする「鴨川スカイBBQガーデン」が1２年目の今年も開催

・大人気の飲み放題つき焼肉コースを非日常な空間で堪能できる

・今年からバーのみの利用(2,200円・フリードリンク)も可能に(空席のある際のみ)。

・８年目となる天壇 北山店の「北山スカイBBQガーデン」も７月よりオープン予定

京都では江戸時代より納涼床に親しんできましたが、気温上昇がすすむ昨今では地熱が届かない屋上フロアの営業店舗が増えています。天壇50周年の記念事業で始めた祗園本店屋上BBQフロア「鴨川スカイBBQガーデン」は、今年12年目を迎えます。眼下に鴨川を臨む絶好のロケーションであることから京阪神だけではなく観光客のお客様も増えており、京都の屋外フロアブームの火付け役として認知いただいています。

メニューはすべて天壇の「京都焼肉」をご堪能いただける飲み放題付きのコース。飲み放題メニューは、生ビールや焼酎、ワイン、ウィスキー、サワー、リキュールを使用したアルコールドリンクをはじめ、ノンアルコールドリンクも揃えた20種類以上で、幅広い嗜好に合ったラインナップです。

今年はバーのみの利用も開始します。昨年試験導入したところご好評いただき、今年はオープン当初より本サービスを実施し客層の拡大を図ります。（空席のある際のみ利用可能）

また、天壇 北山店でも同様の屋上BBQフロアを毎夏営業しています。8月16日送り火の日の特別営業には毎年多くのお問い合わせをいただきます(舟形)。天壇 北山 スカイBBQガーデン2026は7月のオープンを予定していますが、詳細は決定次第公表予定です。

メニュー 一覧

■コース一覧 ※すべて税込価格 飲み放題100分付

▲山伏コース

天壇秘伝の「お出汁のようなつけたれ」で食べる焼肉コース４種（屋上フロア限定メニュー）

※写真はすべて2名分。内容が変更になる場合あり。

「山伏」 価格：6,000円（1人前）※月曜日～木曜日のみ販売

料理内容：

天壇ロース サーロイン/ハラミ/トロカルビ/中落カルビ/ランプ/茶美豚ウィンナー

白菜キムチ/枝豆/〆のごはんもの

「長刀」 価格：8,000円（1人前）

料理内容：

特上ロース/ヘレ/イチボ/上カルビ/ハネシタカルビ/茶美豚ウィンナー

▲祗園コース

白菜キムチ / 枝豆 / 〆のごはんもの

「祇園」 価格：10,000円（1人前）

料理内容：

近江牛ロース/近江牛ミスジ/近江牛ハラミ/特上ヘレ/特選カルビ/茶美豚ウィンナー

焼野菜盛合せ/白菜キムチ/枝豆/〆のごはんもの

■「お子様BBQコース」 価格：3,000円(１人前) ソフトドリンク飲み放題100分付

お子様用に内容・量を調整した焼肉コース

【飲み放題フリードリンクメニュー】

生ビール、ワイン(赤・白)、ウィスキー、マッコリ、梅酒、焼酎各種、レモン グレープフルーツなど酎ハイ各種、ジン ウォッカ カシスなどカクテルベース各種、ソフトドリンク など

【天壇 祗園本店屋上 鴨川スカイBBQガーデン 2026 施設概要】

実施期間 2026年5月1日(金)～９月３０日(水)

※10月までの延長営業は9月中旬ごろに決定します

住所：京都府京都市東山区宮川筋1丁目225

焼肉の名門 天壇 祇園本店 5F屋上フロア

電話番号：075-551-4129

営業時間：17:00～22:00

最終入店はCLOSE時間の2時間前・２時間制

定休日：なし(雨天中止) 席数：86席

予約方法

予約サイト

https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014163501/32004?isfixshop=true

店舗へ電話

075-551-4129(代表)

■焼肉の名門 天壇について

【創業】1965年1月

【特徴】 創業地は京都の祇園。京都は1人あたりの牛肉消費量が日本一になる年もあるほど＊1牛肉大好きな街。食肉文化の発展しているそんな京都で、天壇は長らく認知度の高い地元の焼肉レストランとしてご愛顧いただいて参りました。その秘密は上質な牛肉と秘伝のタレ。天壇の「つけタレ」は、牛骨スープをベースとした黄金色に透き通ったお出汁のような味わいでさっぱりしていてコクがあり、肉の旨みを引き立たせます。天壇はその京都焼肉の原点として、創業以来変わらぬ味を提供し続けています。

＊1総務省統計局 家計調査（平成27年（2015年）～29年（2017年）平均）より

▲お出汁のようなつけたれ

【店舗一覧 天壇グループ 全１２店舗】

1)「焼肉の名門 天壇」 ９店舗

京都 ：祇園本店・西院店・桂五条店・The Dining山科店・北山店

滋賀 ：草津店 / 東京 ：銀座店・赤坂店・神楽坂店

2)「京都焼肉 天壇 1965」

東京：MARUNOUCHI/ SENGAWA

3)「焼肉 ＴＥＮＤＡＮ ニュースタイルビュッフェ」

京都 ：竹田店

URL https://www.tendan.co.jp/

運営会社 株式会社 晃商

本社所在地 京都市東山区宮川筋1丁目221

代表者 代表取締役社長 新井 義淳

資本金 3,000万円