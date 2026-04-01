NOKグループ8社のコーポレートサイトを全面リニューアル

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄）は、国内生産体制の再編に伴う新生産会社の始動に合わせ、グループ会社8社※のコーポレートサイトを4月1日（水）に全面リニューアルしました。NOKグループのコーポレートアイデンティティ（CI）を各社サイトに反映し、グループとしての事業価値の発信を強化するものです。





NOKグループの統一CIを反映した、各社のトップページ

（左上より、メクテック株式会社、ユニマテック株式会社、NOK東北株式会社、NOK北関東株式会社

左下より、NOK静岡株式会社、NOK鳥取株式会社、NOK九州株式会社、エストー株式会社）

NOKグループは、「Global One NOK」としてグループ一体での事業を進めており、2024年4月に統一CIを策定し、「Essential Core Manufacturing－社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、共通ブランドの確立を進めています。





2025年4月のNOK株式会社のコーポレートサイト刷新に続き、今回、日本国内のグループ会社へ対象を広げました。コーポレートカラーを基調とした統一デザインとナビゲーションの採用により、視認性と操作性を高め、グローバル展開にも対応した情報発信基盤を構築しています。これにより、グループ全体の訴求力向上と認知拡大を図ります。

今後は、海外を含む各拠点のコーポレートサイトにも順次適用し、2027年度までにリニューアルを完了する予定です。

※ NOK東北株式会社、NOK北関東株式会社、NOK静岡株式会社、NOK鳥取株式会社、NOK九州株式会社（以上、生産再編による新会社）、メクテック株式会社、ユニマテック株式会社、エストー株式会社の8社。

■新サイトの特長

・NOKグループの統一したデザインとナビゲーション

コーポレートカラーを基調に、視認性と安定感を兼ね備えたシンプルな構成を採用。グローバル展開にお

いても、言語を問わず直感的に操作できるデザインとナビゲーションを設計。

・グループ各社が連動して価値を発揮する関係性を可視化した情報設計

共通の価値観のもと、各社の事業や技術を体系的に整理。各社の役割や強みが一体となって価値を生み出

す関係性を分かりやすく表現。

・各社の独自性や専門性を明確にするコンテンツの最適化

グループ各社の事業や技術の特長を再構成し、各社の専門領域を具体的に紹介。

■グループ会社新コーポレートサイトURL一覧

・メクテック株式会社 https://mektec.nokgrp.com/

・ユニマテック株式会社 https://www.unimatec-grp.com/

・NOK東北株式会社 https://www.nokgrp.com/nok-tohoku/

・NOK北関東株式会社 https://www.nokgrp.com/nok-kitakanto/

・NOK静岡株式会社 https://www.nokgrp.com/nok-shizuoka/

・NOK鳥取株式会社 https://www.nokgrp.com/nok-tottori/

・NOK九州株式会社 https://www.nokgrp.com/nok-kyushu/

・エストー株式会社 https://www.nokgrp.com/estoh/

■NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。