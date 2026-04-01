アートホテル成田 緑豊かな庭園で手ぶらで楽しむ開放的な「ガーデンBBQ」を開催〈5/1～11/28〉





アートホテル成田（所在地：千葉県成田市、総支配人：今川純一、以下当ホテル）は、アウトドア志向や体験型グルメへの関心の高まりを背景に、開放的な庭園で楽しめる「ガーデンBBQ2026」を、2026年5月1日（金）から11月28日（土）までの特定日に開催いたします。自然に囲まれた屋外空間で、BBQメニューやサイドメニューの食べ放題に加え、アルコール類・ソフトドリンクの飲み放題も楽しめる季節限定イベントです。さらに、目の前で仕上げる臨場感あふれるタイムサービスとして「鮑の姿焼き」や「骨付きロース（バックリブ）」など、その場で焼き上げて提供する特別メニューもご用意します。

■自然に囲まれた庭園で楽しむ本格ガーデンBBQ体験

会場は、自然豊かな当ホテル庭園に設けた特設スペースです。手ぶらで気軽に楽しめる本格BBQ体験をご用意しています。今年は新たに、全席に網焼きロースターを導入し、食材の旨みをしっかり引き出す焼きたてのおいしさをお楽しみいただけます。開放的な空間で味わうBBQは、非日常を感じながらリラックスできるひとときを演出し、納涼会やご友人同士のお集まりなど、さまざまなシーンにぴったりです。開催は金曜・土曜を中心に、8月は毎日開催するなど、お盆や夏のイベントシーズンにも利用いただきやすい日程としています。BBQメニューやサイドメニューは食べ放題、さらにアルコールやソフトドリンクも飲み放題でご用意しており、気軽さと満足感のどちらもお楽しみいただけます。

■出来たての魅力を楽しむタイムサービスメニューが登場

本企画では、ライブ感あふれるタイムサービスとして、目の前で仕上げる特別メニューを提供します。「鮑の姿焼き」や「骨付きロース（バックリブ）」、「BBQバーガー」など、焼き上げたばかりの香ばしい香りや食感を楽しめるラインアップです。写真映えはもちろん、思わずシェアしたくなるような特別な時間を創出します。出来たてならではの臨場感とおいしさを、五感でご体験いただけます。

■幅広いニーズに応える充実の飲み放題ラインアップ

ドリンクメニューは、ビールやサワー、ハイボールといったアルコール類から、ノンアルコールドリンクやソフトドリンクまで幅広くご用意しております。お好みに合わせて楽しめるラインアップで、世代やシーンを問わずご利用いただけます。料理との組み合わせも自由に楽しめるため、BBQのひとときをより充実した時間へと引き上げます。

【ガーデンBBQ2026おすすめメニュー】





「今年は本格網焼きBBQ」

全席網焼きロースターを導入。本格的なBBQをお楽しみください。





「バラエティ豊かなBBQメニュー」

牛・豚・鶏などさまざまなBBQメニューを豊富にお楽しみいただけます。お肉メニューは11種類をご用意。





「ワンランク上のオプションメニュー」

リブロース＆中落カルビも食べ放題（オーダー制）お一人様\2,000

ワンランク上のBBQのひとときをお楽しみください。

【タイムサービスメニュー】

今年はタイムサービスメニューが充実。目の前で仕上げる鮑や骨付きロース（バックリブ）などのグリルメニューをご堪能いただけます。





「BBQバーガー」

18：30頃のご提供となります。





「骨付きロース（バックリブ）」

19：00頃のご提供となります。





「鮑の姿焼き」

19：30頃のご提供となります。

【メニュー】

■BBQコーナー

・牛肉

炙り焼きしゃぶカルビ／牛ハラミ／オーストラリア和牛

・豚肉

肩ロース／豚トロ／豚バラ／厚切りベーコン／ソーセージ

・鶏肉

鶏もも肉／鶏やげん軟骨／鶏せせり

・BBQ食材

赤エビ／野菜各種

■サイドメニュー

ガーリック炒飯／フレーバーポテト／ソース焼きそば／フライドチキン／串揚げ盛り合わせ／冷麺／ゴロゴロ野菜カレー／冷製コーンスープ／枝豆／サラダ各種／ご飯／カスタマイズパフェ／フルーツ各種／カップデザート など

■タイムサービスメニュー

BBQバーガー／骨付きロース（バックリブ）／鮑の姿焼き

■飲み放題メニュー

生ビール／瓶ビール／缶ビール／ノンアルコールビール／ハイボール／サワー各種／ワイン（スパークリング・赤・白）／ノンアルコールカクテル各種／ソフトドリンク各種

【概要】

名称：ガーデンBBQ2026

場所：アートホテル成田内 BBQ特設会場

期間：2026年5月1日（金）～11月28日（土）の特定日

時間：18：00～21：00 最終入場19：00 ラストオーダー20：30

料金：（食べ放題・飲み放題付き）

大人（日～木曜日、祝日）\7,500、大人（金・土曜日）\8,000、中高生\5,500、小学生\3,500、幼児\1,500 ※3歳以下無料

開催スケジュール：

※表示の料金は、全て消費税込みとなります。 ※中高生・小学生・幼児は全日程共通料金となります。

※オプションメニューのご注文は、グループでまとめてのご注文となります。（小学生以上が対象）

※BBQのご利用は2名様より承ります。

※雨天時は中止となります。開催判断は当日の10時に決定いたします。中止の場合、ご予約のお客様へはお電話にてご連絡をさせていただきます。

※BBQ開催中の天候急変による中止は、1時間経過後は成立とし、払い戻しはいたしません。

※5月～7月、9月～11月の営業期間外のご利用は15名様よりご予約を承ります。詳しくはお問い合わせください。

公式ウェブサイト：https://www.art-narita.com/

【ご予約・お問い合わせ先】 TEL: 0476-32-1122（予約課直通）

■「アートホテル成田」概要

【名称】アートホテル成田

【所在地】〒286-0127 千葉県成田市小菅700

【アクセス】

・JR上野駅からJR常磐線・成田線で約80分、「成田」駅よりシャトルバスで約30分

・JR東京駅から成田空港駅まで成田エクスプレスで約55分、成田空港駅から車で約15分

・京成線京成日暮里駅から成田空港駅までスカイライナーで約36分、成田空港駅から車で約15分

・東関東自動車道 成田ICより約3分

【開業日】2022年7月1日リブランド開業

【階数】地上11階建

【客室】490室／全22タイプ

【レストラン】2店舗 本館1階 NARITA BOLD KITCHEN（成田ボールドキッチン）／中国料理＆日本料理 Soh

【館内施設・設備】会議室／宴会場／天然温泉／コンビニエンスストア／チャペル／衣装室／写真室／コインランドリー／フィットネスジム／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】TEL: 0476-32-1111（代表） 公式ウェブサイト：https://www.art-narita.com/





【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp