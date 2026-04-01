TDI株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、以下「当社」)は、2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新いたしました。





1. 背景

当社は1968年の創業以来、IT黎明期のメインフレームの時代から、クライアントサーバー、インターネット、モバイル、クラウド、そして現在のAI・DXに至るまで、絶えず変化するITトレンドに対応し、お客様のIT戦略をご支援してまいりました。2028年に創業60周年を迎えるにあたり、これからも時代の変化に対応し、更なる成長に向けて進化します。この「変化への対応力」と「進化への意志」を形にするため、長年お客様やパートナーの皆様に親しまれてきた「TDI」を正式な社名とし、ブランドを統一することといたしました。グループとしての総合力をより強化し、今後、どのようなITトレンドの時代にあっても、お客様に対して最適なソリューションを提供し続けるパートナーとして邁進してまいります。









2. 新商号・コーポレートロゴ

商号：TDI株式会社(英文表記：TDI Co., Ltd.)





【コーポレートロゴ】





新コーポレートロゴ





新しいコーポレートロゴは、当社が次のステージへ向かう強い意志を表すシンボルです。安定感と躍動感をあわせ持つフォルムには、社員一人ひとりが積極的に挑戦し、お客様とともに未来を切り拓いていくという姿勢を込めています。





【タグライン】

Together, we Drive Innovation.





「TDI」の頭文字に、お客様やパートナーとともに(Together)、イノベーションを推進する（Drive Innovation)という意志を込めています。









3. 新ブランドメッセージ





新ブランドメッセージ





思いやりや誠実さ、志、情熱、粘り強さといった“心”を大切に、人にやさしく、社会に親しまれ、貢献する企業でありたい。“心でITを”という新しいブランドメッセージには、そういった意志と姿勢が込められています。





私たちはこれからも、多彩なエキスパートの知見を結集し、豊かな人間力を備えた頼れるパートナーとして次代のビジネスの成長に貢献していきます。そして、お客様とともに、社会とともに歩み、変革をリードする存在であり続けます。





新ブランドメッセージの詳細はこちら

https://www.tdi.co.jp/brand









【会社概要 TDI株式会社について】

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“情報技術で未来を創造”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp