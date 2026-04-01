春のお肉まつりプレゼントキャンペーン実施！！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、4月1日(水)から「春のお肉まつりプレゼントキャンペーン」を開催いたします。
キャンペーン期間中に、ドギーマンハヤシの対象商品を合計550円(税込)以上購入したレシートでご応募いただくと、抽選で100名様に『選べる国産牛カタログギフト 溌剌(はつらつ)』10,000円相当をプレゼントいたします。
皆様、奮ってご参加ください。
キャンペーン概要
【応募先URL】
https://get-cp.jp/dg-26onkcp
●概要
キャンペーン実施期間： 2026年4月1日(水)～6月30日(火)
応募締め切り ： 2026年6月30日(火)23：59まで
応募方法 ： キャンペーン期間中にドギーマンハヤシの
対象商品を合計550円(税込み)以上購入した
レシートを撮影し、キャンペーンサイトよりご応募
応募方法
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
春のお肉まつりプレゼントキャンペーン事務局
TEL ： 0120-984-184
受付時間： 10：00～17：00(土・日・祝を除く)