ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、4月1日(水)から「春のお肉まつりプレゼントキャンペーン」を開催いたします。


キャンペーン期間中に、ドギーマンハヤシの対象商品を合計550円(税込)以上購入したレシートでご応募いただくと、抽選で100名様に『選べる国産牛カタログギフト 溌剌(はつらつ)』10,000円相当をプレゼントいたします。

皆様、奮ってご参加ください。


キャンペーン概要


【応募先URL】

https://get-cp.jp/dg-26onkcp


●概要

キャンペーン実施期間： 2026年4月1日(水)～6月30日(火)

応募締め切り　　　　： 2026年6月30日(火)23：59まで

応募方法　　　　　　： キャンペーン期間中にドギーマンハヤシの

　　　　　　　　　　　 対象商品を合計550円(税込み)以上購入した

　　　　　　　　　　　 レシートを撮影し、キャンペーンサイトよりご応募


応募方法


●会社概要

社名　　： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者　： 代表取締役社長　林 雄一

所在地　： 〒537-0002　大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立　　： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL　　 ： https://www.doggyman.com/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

春のお肉まつりプレゼントキャンペーン事務局

TEL　　 ： 0120-984-184

受付時間： 10：00～17：00(土・日・祝を除く)