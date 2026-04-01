■ 製品概要

GetPairr（ゲットペアー）が提供する「GetPairr Mirror Cast」は、Wireless CarPlayとスマートフォンの画面ミラーリング機能を1台に集約した車載アダプターです。純正有線CarPlay搭載車のUSBポートに接続するだけで、ワイヤレス接続環境を構築でき、スマートフォンと車載ディスプレイをシームレスに連携します。ナビアプリの利用に加え、動画コンテンツや各種アプリも車内ディスプレイで操作可能となり、日常の通勤から長距離移動まで、車内での過ごし方に新たな選択肢を提供します。

■ 期間限定キャンペーン情報

新生活シーズンに合わせた「Final先行セール」を期間限定で開催いたします。

商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW

セール価格：12,999円クーポン適用後価格：9,999円クーポンコード：LINHEPPR開催期間：2026年4月1日～2026年4月15日※数量・期間限定のため、在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

■ 主な特長

1．Wireless CarPlayとミラーリングを1台に集約、車内操作をシームレスに

純正有線CarPlay搭載車に接続するだけでWireless CarPlayとして機能し、さらにスマートフォンの画面を車載ディスプレイにワイヤレス投影でき、ナビ・動画・アプリを一つの画面でスムーズに使い分けることが可能です。日常の通勤からロングドライブまで、車内での操作をより直感的かつ自由にします。

2．低遅延設計×車載スピーカー出力で安定した映像体験

映像と音声は車載スピーカーから出力され、追加機器なしで一体感のある再生環境を実現。遅延を抑えた設計により、動画や音楽コンテンツも快適に視聴できます。待ち時間や休憩時の車内を、より充実したエンターテインメント空間へと変えます。

3．プラグ＆プレイ対応、接続から再接続までシンプルに

USBポートに挿してBluetooth接続を行うだけの簡単設定。初回接続後はエンジン始動と同時に自動接続され、毎回のケーブル操作や待ち時間を軽減します。日々の乗車シーンにおいて、ストレスの少ない接続環境を実現します。（※自動再接続機能に対応）

4．コンパクト設計×モード切替対応、シーンに応じた使い分け

コンパクトな本体設計により車内スペースを圧迫せず、スマートフォンの充電にも対応。さらにCarPlayとミラーリングはワンタップで切替可能なため、ナビ利用・動画視聴・アプリ操作を状況に応じて柔軟に使い分けることができます。車内時間を“移動だけの時間”から“活用できる時間”へと拡張します。

■ 使用条件

項目

対応車両

対応スマートフォン

ミラーリング対応（対応条件について）

接続方式

電源

内容

純正有線CarPlay搭載車

iPhone／Android

iPhone 15以降、またはDP Alt Mode対応Android（※iPhone 16E／17E／17 Airは非対応）

Bluetooth＋Wi-Fi

車載USBポート

■ 注意事項

・本製品は純正有線CarPlay搭載車専用です。・一部車種およびスマートフォンでは使用できない場合があります。・運転中の画面注視および操作は道路交通法により禁止されています。必ず同乗者が操作するか、停車中に行ってください。・無線通信は周囲の電波環境により影響を受ける場合があります。

■ まとめ

GetPairr Mirror Castは、ケーブル接続に依存した従来の車内環境を見直し、スマートフォンと車載ディスプレイをよりスムーズに連携させることで、操作性と利便性の向上を目指した製品です。ナビ、動画、アプリをシーンに応じて使い分けることで、移動時間の使い方を広げ、より快適なドライブ体験をサポートします。

■ キャンペーン再掲

クーポン適用後価格：9,999円クーポンコード：LINHEPPR期間：2026年4月1日～2026年4月15日

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW