手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、ブランドリニューアル後、初となる九州でのオフライン販売を、2026年4月16日(木)より岩田屋本店 本館7階大催事場 岩田屋定番コレクションPART2内にて実施いたします。※4月15日(水)は、エムアイカード会員様および三越伊勢丹アプリ会員様のご招待日となっております。一般のお客様（フリー入場）はご入場いただけませんので、あらかじめご了承ください。

ブランドリニューアル後、九州で初のリアル店舗展開

これまでオンラインを中心に展開し、「コンパクトなバッグシリーズ」という価値を軸に2026年1月29日からブランドリニューアルを遂げたNANOPLUS。ブランドリニューアル後の九州での店舗販売は、今回が初めてとなります。「毎年恒例の岩田屋『定番コレクション』に、ブランドリニューアル後もNANOPLUSが出展できることを大変嬉しく思います。製品を直接お試しいただける百貨店での販売は、ブランドのこだわりをお伝えする最高の機会です。これを機に、東京以外の地域においても店舗販売を加速させ、より多くのお客様にNANOPLUSの価値を届けていきたいと考えております。」(株式会社Cycle代表 飯田 航)

開催概要

開催場所 | 岩田屋本店 本館7階大催事場 岩田屋定番コレクションPART2内住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-35開催期間 | 2026年4月16日（木）ー 4月20日（月） 営業時間 | 10:00 ー 19:00（最終日17:00まで）※4/15(水）エムアイカード・三越伊勢丹アプリ会員様のみご入場いただけます商品ラインナップ（予定） | NANOPLUSシリーズ (MICRO SOLID,STANDARD SOLID,STANDARD PATTERN,STANDARD Bi-color,XL SOLID,XXL SOLID）NANOPLUS POCKET シリーズ (POCKET,SLING) NANOPLUS FITシリーズ (DRAWSTRING BAG)

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。■商品概要・NANOPLUSシリーズ（税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL）・NANOPLUS POCKET シリーズ（税込 2,400円～）・NANOPLUS FITシリーズ（税込 4,600円～）素材：リップストップナイロン※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/