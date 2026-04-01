スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN」は、2026年4月26日(日)に開催される、車いすボクシングや元WBO世界フライ級スーパー王者によるボクシングレッスンなどを行うボクシングイベント「CHALLENGED BOXING IN SASEBO 3」へ協賛することとなりました。また、元IBF世界同級王者で急性硬膜下血腫から退院を遂げた重岡銀次朗選手の応援プロジェクトも始動されます！

｢CHALLENGED BOXING IN SASEBO｣協賛について

長崎県佐世保市で開催される注目の格闘技イベント「CHALLENGED BOXING IN SASEBO 3」は、車いすボクシングをはじめ、ボクシングレッスンなど、誰もが楽しめる多彩なプログラムが予定されています。本イベントの目玉は、元WBO世界フライ級スーパー王者で世界最速4階級制覇を成し遂げた田中恒成さんによるスペシャルボクシングレッスンとなっており、注目を集めています。このように障がいの有無を問わず、すべての参加者がボクシングの魅力を体感できる場となっており、スポーツを通じた共生社会の実現を目指しています。「RDX SPORTS JAPAN」は、こうしたスポーツの持つ力と多様性の尊重の精神に共感し、本イベントへの協賛を通じて地域スポーツ社会の活性化に貢献してまいります。今回はスポンサーとしてボクシンググローブ、バンテージを提供します。また、｢CHALLENGED BOXING IN SASEBO｣では、ボクシング界の功労者である重岡銀次朗選手を支援するため「重岡銀次朗応援プロジェクト」を実施します。重岡選手は試合後に急性硬膜下血腫を発症し緊急開頭手術を受け、長期の入院を経て退院いたしましたが、復帰に向けた支援が求められています。企業から提供された物品の頒布を行い、協力金としてお預かりした金額は全額を重岡選手へ寄付する予定です。■主催者代表コメント車椅子ボクシング普及活動イベント チャレンジドボクシングも今回が3回目の開催となりました。障がいのある方もない方も、すべての人が互いの個性を尊重し合い、誰もが生きがいを感じられる共生社会の実現に向けて、理解の輪が広がっていくことは非常に重要です。今回は重岡銀次朗くん応援プロジェクトとして物品を頒布し、協力金としてお預かりした金額は全額重岡銀次郎くんへ寄付させて頂きます。「CHALLENGED BOXING IN SASEBO」代表 森進至

■イベント概要「CHALLENGED BOXING IN SASEBO 3」日程：4月26日(日)プログラム：トークショー、車椅子ボクシング紹介、マスボクシンク、スパーリング出演：元WBO世界フライ級スーパー王者 田中 恒成

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/