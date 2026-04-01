「ちょっと素敵な環境セレクション」をモットーに、株式会社ASQUA(所在地：東京都新宿区、代表:正木伸一)は、水回り掃除・1本で6役！「鏡面如（きょうめんじょすい）水防カビプラス」の先行予約販売をクラウドファンディングサイト「Makuake」にて4月29日(水)まで実施しています。

「Makuaku」クラウドファンディングサイトhttps://www.makuake.com/project/kyoumenzyosui/

■開発背景

鏡面如水（きょうめんじょすい）防カビプラスは、お客様の声・ご要望に応えて、従来の「鏡面如水」に防カビ成分を新たに配合。中性で自然界の鉱物を主原料とした、人と環境にやさしいクリーナーです。

■特徴[目安：3～4項目・各2～3行程度]

＊1本6役

鏡面如水（きょうめんじょすい）防カビプラスは、1本で6役（洗浄・水垢防止・曇り止め・汚れ防止・水滴防止・防カビ）の優れモノです。

＊浴室鏡ウロコ汚れ取り

浴室鏡のウロコ汚れもナノレベルの超微細な研磨剤がきれいに落とします。

＊親水膜コーティング

鏡の表面に親水膜を形成しますので、蒸気があたっても曇りません。

■リターンについて

3,450円：【早割25％off】鏡面如水+専用スポンジブラシ×各1

5,600円：【早割30％off】鏡面如水+専用スポンジブラシ×各2

7,296円：【超早割36％off】鏡面如水+専用スポンジブラシ×各3

■プロジェクト概要

プロジェクト名： 水回り掃除の最終章！鏡面如水防カビプラス期間 ： 2026年2月20日(金)～4月29日(水)URL ： https://www.makuake.com/project/kyoumenzyosui/

＜製品概要＞

商品名 ： 鏡面如水防カビプラス種類 ： 100gボトル内容 ： 100ｇボトル×1個、専用スポンジブラシ×1枚（基本セット）サイズ ： 約 H126mm×W40mm×D40mmカラー ： 液成分 ： 研磨剤（ケイ酸アルミニウム系鉱物・ケイ酸系鉱物）、超微粒子二酸化ケイ素、界面活性剤、水販売場所：

■会社概要

商号 ： 株式会社ASQUA（アスクア）代表者 ： 代表取締役 正木 伸一所在地 ： 〒160-0005 東京都新宿区愛住町23-14設立 ： 2016年4月事業内容 ： 清掃資材・日用品雑貨・衛生用品の製造、卸、オンラインショップ小売資本金 ： 500万円URL ： https://www.asqua.co.jp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社ASQUA（アスクア）TEL/FAX：03-3359-7811MAIL：ec.info@asqua.co.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】株式会社ASQUA（アスクア）担当：正木 伸一TEL：03-3359-7811FAX：03-3359-7811MAIL：ec.info@asqua.co.jp