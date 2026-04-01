平戸トータルデザイン（所在地：長崎県平戸市、代表：家長梨沙）は、2026年4月10日より、制作からドメイン維持、運営代行までを年間10,000円（税抜）で提供する新サービス「名刺WEB」をリリースいたします。「WEBサイトは必要だが、コストや管理の手間が壁になっている」という地方商店街の声から生まれた本サービスは、独自システム基盤とAI技術の活用により、圧倒的な低価格を実現。名刺1つを作るような手軽さで、信頼性の高い独自ドメインのWEBサイトを所有・運用できる環境を提供します。

### ■ 開発の背景：地方商店街の「切実な声」から誕生代表が活動する長崎県平戸市において、地元の店主から「WEBサイトは必要だが、月数千円の維持費すら今の景気では重い」「操作を覚える時間がない」という切実な声をいただいたことが開発のきっかけです。地方や中小企業のデジタル化を阻む「コスト」と「運用ハードル」を解消するため、自社の利益を削り、独自のシステム効率化によって「月額換算 約833円」という価格設定を実現しました。### ■ 「名刺WEB」3つの特徴**1. 年間1万円（税抜）で「制作＋管理」をフルサポート**制作費・ドメイン維持費・管理運営費がすべて含まれています。Wixやペライチ等の既存ツールと比較しても、制作代行まで含んだ価格としては業界最安値水準（※自社調べ）です。**2. 専門知識不要の「丸投げ」スタイル**お客様は必要事項をシートに入力するだけ。AIによる最適化と、独自プラットフォームを活用し、プロがデザイン構築から公開まで代行します。**3. ビジネスに不可欠な機能を凝縮**1ページ構成ながら、独自ドメイン、SNS連携、アクセス解析、スマホ最適化など、ビジネスに必要な機能を完備。ご自身での編集も可能です。

| 項目 | 名刺WEB | 一般的なWEB制作ツール || :--- | :--- | :--- || **年間の総費用** | **10,000円（税抜）※1** | 約30,000円～100,000円 || **制作の手間** | **丸投げ（代行込）** | ユーザー自身による構築が必要 || **ドメイン** | **持ち込み無料 / 取得代行可** | サービス内での契約が必須な場合も |※1) 独自ドメインの取得・維持を希望される場合は別途有償オプションとなります。

### ■ よくある質問（FAQ）* **Q：なぜ他社より圧倒的に安いのですか？** A：高度なシステム基盤の共同利用契約と、AIによる工程自動化により、制作・管理コストを極限まで抑えているためです。* **Q：本当に1万円（税抜）以外に費用はかかりませんか？** A：はい。基本パッケージ（制作・管理）の範囲内であれば年間1万円のみです。ただし、独自ドメインの取得・維持を弊社へ依頼される場合や、決済機能の追加、大幅な情報量増加を希望される場合は別途オプション料金が発生します。* **Q：既に持っているドメインは使えますか？** A：はい、可能です。お客様が管理されている独自ドメインを「名刺WEB」に接続してご利用いただけます。

https://meishiweb.hiradototaldesign.com/

## 【サービス概要】* **サービス名：** 名刺WEB* **提供開始日：** 2026年4月10日* **価格：** 年間 10,000円（税抜）* **公式サイト：** [https://meishiweb.hiradototaldesign.com/](https://meishiweb.hiradototaldesign.com/)