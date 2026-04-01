株式会社おおつかガーデンサービス(本社：福岡県嘉麻市、代表取締役：大塚 誠)は、プロサッカー・Jリーグの「アビスパ福岡」と2026年4月よりサポートファミリー契約を締結したことをお知らせします。









■当社について

当社は樹木伐採・剪定等を専門とし福岡県嘉麻市で創業しました。特に特殊伐採の技術が信頼されており、多くの皆様の支えのおかげで、創業40周年を迎えることができました。

当社の「大木切ります！」の赤い看板はTVでも取材していただき、多くのお客様に認知していただけました。創業当初は福岡県内での対応がメインでしたが、現在は福岡県を中心に北部九州地区(佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・山口県)まで対応エリアを広げています。









■特殊伐採について

特殊伐採とは、重機や高所作業車などが設置できない場所の樹木を、建物や道路・電線などを傷つけずに行う伐採方法です。通常の森林伐採とは異なり、特殊な技術を持った職人でしか行えません。まだ木より高い建物がなかった時代には、空に一番近い場所で仕事をする「空師(そらし)」と呼ばれていました。









■サポートファミリー契約の背景

ホームタウン推進活動で福岡県内の子供から高齢者までサッカー(スポーツ)を通した様々な地域貢献活動を積極的に行っている、サッカー・Jリーグの「アビスパ福岡」の取り組みに賛同し、この度、サポートファミリー契約を締結しました。

40周年を迎え創業の地である福岡県を盛り上げたいという気持ちから、スポーツを通して地域活性化の一助となるよう、「アビスパ福岡」を応援してまいります。









【アビスパ福岡株式会社】

設立年 ： 1994年

代表者 ： 代表取締役社長 西野 努

所在地 ： 〒813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-17

公式サイト： https://www.avispa.co.jp/





【株式会社おおつかガーデンサービス】

設立年 ： 1984年

代表者 ： 代表取締役 大塚 誠

所在地 ： 〒820-0311 福岡県嘉麻市上490-3

公式サイト： https://taiboku.jp/