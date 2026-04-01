千原ジュニアがMCを務めるバラエティー番組『千原ジュニアの座王』(カンテレで毎週金曜 深夜放送・関西ローカル)がサントリーの「酸化防止剤無添加の※おいしいワイン。」とコラボレーションした動画を、本日2026年4月1日(水)よりTVer・YouTube「カンテレchannel」にて配信開始しました。配信期間は2026年4月30日(木)までです。





ワイン好き芸人がお笑いバトル！





審査委員長にはケンドーコバヤシを迎え、笑い飯・西田や、ロングコートダディ・堂前など、8名の実力派芸人が“ワイン”にまつわるさまざまなお題に挑戦。番組でおなじみの「大喜利」「モノボケ」だけでなく、今回の企画オリジナルのお題、「無礼講」と「一人飲み」でも名回答が飛び出します。

優勝者に贈られる「サントリーのおいしいワイン。」1年分を賭けた熾烈なお笑いバトルは、TVer・YouTube「カンテレchannel」にて配信中！





※亜硫酸塩無添加









■ 配信概要

タイトル：【配信限定】サントリーpresents座王 No.1を目指せ！酸化防止剤無添加のおいしいワイン。杯

出演 ：千原ジュニア、ケンドーコバヤシ、西田幸治(笑い飯)、水田信二、R藤本、桑原雅人(トット)、南條庄助(すゑひろがりず)、初瀬悠太(ななまがり)、堂前透(ロングコートダディ)、信子(ぱーてぃーちゃん)

配信期間：2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)









■ 配信先URL

● TVer

https://tver.jp/episodes/epgn3p6o90

● カンテレ公式YouTube

【配信限定】サントリーpresents座王 No.1を目指せ！酸化防止剤無添加のおいしいワイン。杯

https://www.youtube.com/watch?v=qZbbyeNuhAI









■ SNS

● 公式X

千原ジュニアの座王【公式】(@ktv_zaou)

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● 公式TikTok

【公式】千原ジュニアの座王(@zaou_ktv)

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