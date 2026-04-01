【横浜・鶴見】「ラーメンショップ マルQ 鶴見店」が4月1日より春の新生活応援キャンペーンを開始
神奈川県横浜市鶴見区の「ラーメンショップ マルQ(マルキュー) 鶴見店」は、2026年4月1日(水)より、新生活を迎える学生や新社会人を対象とした「春の新生活応援キャンペーン」を実施します。
特製クーポン
本キャンペーンでは、2026年6月30日(火)までの期間中に同店のLINE公式アカウントを新規友だち追加したユーザーに対し、同店自慢の『チャーシュー2枚＋のり4枚＋味付玉子1個』がセットになった『特製トッピング』が無料となるLINEクーポンを配布。新シーズンの門出を、おいしさでバックアップします。
特製トッピング
■キャンペーン概要
クーポン配布期間： 2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)
クーポン利用期限： 2026年6月30日(火)まで
対象者 ： ラーメンショップ マルQ 鶴見店
LINE公式アカウントを新規友だち追加した方
特典内容 ： 特製トッピング
(チャーシュー2枚、のり4枚、味付玉子1個)無料
利用方法 ： LINE公式アカウントよりクーポンを提示
URL ： https://lin.ee/yU9cIka (LINE公式)
MENU登録用二次元コード
■ラーメンショップ マルQ 鶴見店について
もうすぐオープン1周年！独特のコクのあるスープが特徴。看板メニューの「ネギチャーシュー麺」は、秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが絶妙なバランスを誇り、圧倒的な人気を集めています。
また、他店ではあまりみない「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も人気で、多様なニーズに応えるラインナップが多くのファンを惹きつけています。
店舗外観写真
【店舗情報】
店名 ： ラーメンショップ マルQ 鶴見店
所在地 ： 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-18-2 徳永ビル105
営業時間 ： (月～木)11:00～23:00／(金・土)11:00～00:00
(日・祝)11:00～22:00
電話番号 ： 045-717-5377
Google maps： https://maps.app.goo.gl/Ny8ih7JjV8ouzaHK7?g_st=ic
【本件に関するお問い合わせ先】
ラーメンショップ マルQ 本部
担当：広報担当(090-4455-5459)