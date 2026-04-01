神奈川県横浜市鶴見区の「ラーメンショップ マルQ(マルキュー) 鶴見店」は、2026年4月1日(水)より、新生活を迎える学生や新社会人を対象とした「春の新生活応援キャンペーン」を実施します。





特製クーポン





本キャンペーンでは、2026年6月30日(火)までの期間中に同店のLINE公式アカウントを新規友だち追加したユーザーに対し、同店自慢の『チャーシュー2枚＋のり4枚＋味付玉子1個』がセットになった『特製トッピング』が無料となるLINEクーポンを配布。新シーズンの門出を、おいしさでバックアップします。





特製トッピング





■キャンペーン概要

クーポン配布期間： 2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

クーポン利用期限： 2026年6月30日(火)まで

対象者 ： ラーメンショップ マルQ 鶴見店

LINE公式アカウントを新規友だち追加した方

特典内容 ： 特製トッピング

(チャーシュー2枚、のり4枚、味付玉子1個)無料

利用方法 ： LINE公式アカウントよりクーポンを提示

URL ： https://lin.ee/yU9cIka (LINE公式)





MENU登録用二次元コード





■ラーメンショップ マルQ 鶴見店について

もうすぐオープン1周年！独特のコクのあるスープが特徴。看板メニューの「ネギチャーシュー麺」は、秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが絶妙なバランスを誇り、圧倒的な人気を集めています。

また、他店ではあまりみない「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も人気で、多様なニーズに応えるラインナップが多くのファンを惹きつけています。





店舗外観写真





【店舗情報】

店名 ： ラーメンショップ マルQ 鶴見店

所在地 ： 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-18-2 徳永ビル105

営業時間 ： (月～木)11:00～23:00／(金・土)11:00～00:00

(日・祝)11:00～22:00

電話番号 ： 045-717-5377

Google maps： https://maps.app.goo.gl/Ny8ih7JjV8ouzaHK7?g_st=ic









【本件に関するお問い合わせ先】

ラーメンショップ マルQ 本部

担当：広報担当(090-4455-5459)