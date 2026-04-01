住宅リフォームや外壁塗装などを手がけるファイン.住宅株式会社(本社：京都府舞鶴市、代表取締役：久保勝義)が、建築現場で問題となっている左官職人の人手不足対策として「塗り壁技術習得研修」を開催しています。研修を受けるのは低賃金のために副業を望む保育士や歯科助手などの女性で、スキマバイト左官として活躍しています。次回の研修は4月22日に神奈川県横浜市青葉区にある「あおばファミリー歯科」で開催し3名が参加します。





塗り壁技術習得研修の様子





【職人の高齢化も人手不足に拍車】

人手不足があらゆる業界で課題となっている中、建設業は特に深刻で人手が足りずに工期が遅れるなどの問題も発生しています。国の調査では2025年4月末までの10年間に建設業に就く人は約60万人減少。特に建築現場で建物の内外壁を美しく整える左官職人は1985年の約3分の1に。更に左官職人の半数以上が60代以上で、この世代が引退すると職人不足に拍車をかけることになります。









【スキマバイトの左官女子】

スキマバイトとして左官をする女性が活躍しています。アルバイトをしているのは、保育士や子育て中ママの歯科助手など。特に保育士は低賃金が問題となっていて、約6割が「今後副業をしてみたい」(保育士の副業に関する実態調査)と回答しています。





ファイン.住宅では、副業を望む保育士などに向け「塗り壁技術習得研修」を開催しています。左官の技術を習得した後はスキマ時間で現場を受け持ち、左官の職人不足に一役かっています。2人の子供を子育て中のAさんは、フルタイムで働くのは難しく歯科助手のパートとスキマ時間で左官のアルバイトをしています。自分に合った曜日や時間のみで受けている左官バイトの時給2,000円で、某月のバイト代は約45,000円になり、家計の助けにもなっていると話しています。





洗面所の壁面に漆喰を塗る様子





【実は女性に向いている左官の仕事】

塗り壁の技術習得研修を始めたのは、京都に本社をもつ建築会社のファイン.住宅株式会社。2025年6月から研修をスタートし、現在までに12名が技術を習得しています。研修を始めたキッカケは、自身の知人である保育士が労働環境が悪い上に低賃金で働いていると聞きいたこと。副収入になる仕事の提供ができないかと考え、左官職人不足の解消にも繋がると思い塗り壁技術習得研修を考えました。





実際に研修をしてみて分かったことは、女性は繊細で細かいところにまで気を配れるため左官の仕事に向いているということ。丁寧な仕上がり具合だけでなく女性ならではの現場対応も好評。ファイン.住宅の代表は「低賃金で働く保育士の副収入、子育て中ママのスキマバイト、左官の人手不足、それぞれが抱える問題を研修を通じて少しでも解決できたら嬉しく思います。今後は保育士の副業としてだけでなく、保育園自体が仕事を受けられる体制を整える準備も進めています。」と話しています。





完成した漆喰壁

研修を行なっているファイン.住宅／代表取締役：久保勝義(左)と、従業員と共に研修を受けて、自身の歯科医院でも漆喰壁にしているあおばファミリー歯科／院長：横山貴士(右)





《塗り壁技術習得研修》

日時 ：4月22日(水)9:00～18:00

場所 ：あおばファミリー歯科／神奈川県横浜市青葉区桂台1-11-49

参加者：歯科助手など3名

講師 ：ファイン.住宅株式会社／久保勝義









【会社概要】

会社名 ： ファイン.住宅株式会社(代表取締役：久保勝義)

所在地 ： 〒624-0905 京都府舞鶴市字福来112番地

電話 ： 0773-63-2598(大代表)

事業内容： 建設業

URL ： https://fine-jyutaku.jp/