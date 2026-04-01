一般社団法人 埼玉県私学協会は、2026年5月10日(日)に大宮ソニックシティビルにて「私立中学校フェア埼玉 2026 with 私立小学校」を開催いたします。

埼玉県内の全私立中学校が参加する本イベントは、保護者や児童・生徒が一度に複数の学校の情報を収集・比較できる、県内最大規模の私立中学校進学相談会です。

今回は、埼玉県内の全私立小学校が特別出展します。





相談会場





近年、埼玉県内における私立中学校への進学への関心は着実に高まっています。しかし、進学を検討する保護者や児童の中には「どこから情報を収集すればよいかわからない」「複数校を比較する機会が少ない」という声も多く聞かれます。本フェアは、埼玉県内の私立中学校が一堂に会することで、こうした課題に応えること、私立一貫校の魅力を発信することを目的として開催されてきました。

2025年度は前年比約10％増となる来場者4,913人を達成。今年度は私立小学校との同時開催「with 私立小学校」として規模をさらに拡大し、就学前から中学校進学まで幅広い層の保護者ニーズに応えます。









■イベント概要

イベント名： 私立中学校フェア埼玉 2026 with 私立小学校

開催日時 ： 2026年5月10日(日)10：00～17：00

開催会場 ： 大宮ソニックシティビル(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5)

参加校数 ： 私立中学校 32校・私立小学校 6校(埼玉県内全校参加)

入場料 ： 無料(予約不要)

対象 ： 私立小・中学校への進学を検討中の保護者・児童

会場 ： 個別相談ブース：B1F・4F / 各校イベント・説明会：6F・7F・8F

特典 ： ご来場者全員に各校入試問題を紹介した特別冊子をプレゼント(中学校相談者対象)

公式URL ： https://saitamashigaku.com/jhsfair/





学校別イベント





■参加校

【私立中学校】全32校

青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校、浦和明の星女子中学校、

浦和学院中学校、浦和実業学園中学校、大妻嵐山中学校、大宮開成中学校、

開智中学校、開智所沢中等教育学校、開智未来中学校、春日部共栄中学校、

埼玉栄中学校、埼玉平成中学校、栄東中学校、狭山ヶ丘高等学校付属中学校、

自由の森学園中学校、秀明中学校、淑徳与野中学校、城西川越中学校、

昌平中学校、城北埼玉中学校、西武学園文理中学校、西武台新座中学校、

聖望学園中学校、東京成徳大学深谷中学校、東京農業大学第三高等学校附属中学校、

獨協埼玉中学校、武南中学校、星野学園中学校、細田学園中学校、

本庄第一中学校、本庄東高等学校附属中学校、立教新座中学校





【私立小学校(特別出展)】全6校

青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校、開智小学校(総合部)、

開智所沢小学校、さとえ学園小学校、西武学園文理小学校、星野学園小学校









■主なコンテンツ

・個別相談会(B1F・4F)：各校の先生が入試・進路・学校生活など幅広い質問に直接対応

・各校イベント・説明会(6F・7F・8F)：学校独自のプログラムや特色紹介

(イベント事前予約受付は2026年4月11日(土)より)





・スタンプラリー：会場を巡りながら各校の魅力を発見できる参加型企画

・資料コーナー ：各校パンフレットの配布

・特別講演 ：声の教育社 三谷潤一氏による中学入試情報解説講演

・来場者特典 ：各校入試問題を収録した特別冊子のプレゼント(先着)

※一部中学校は個別相談会の受付を整理券方式で行います。

※小学校は個別相談会のみ実施いたします。





資料コーナー





■主催・後援

【主催】一般社団法人 埼玉県私学協会

【後援】埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市をはじめとする埼玉県内

主要市町の各教育委員会

(川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・

熊谷市・新座市・狭山市・久喜市・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・

戸田市・鴻巣市・加須市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・

和光市・飯能市・本庄市・志木市・蕨市・鶴ヶ島市・杉戸町・伊奈町・

毛呂山町・嵐山町・蓮田市・吉川市)、読売新聞東京本社さいたま支局