一般社団法人 結婚アカデミー(所在地：東京都北区、代表：福岡亜紀)は、脳科学・心理学をもとにした結婚教育の普及を目的とした書籍プロジェクトを、クラウドファンディングサイト「For Good」にて開始いたしました。





▼クラウドファンディングページ

https://for-good.net/project/1003339





クラファントップページ





本プロジェクトでは、神奈川大学教授・心理学者 杉山崇氏監修のもと、男女の違いを科学的に理解し、長く幸せに続く結婚を実現するための実践書を出版します。









■開発背景

日本では少子化・未婚化が進み、将来的に人口が大きく減少すると予測されています。

その背景には、

・男女の価値観のすれ違い

・コミュニケーション不足

・結婚に対する不安

といった問題があります。

結婚アカデミーでは、これらの課題を「結婚教育」で解決し、結婚率の向上と離婚率の低下を実現したいという想いから、本プロジェクトを立ち上げました。





代表の福岡と杉山教授





■特徴

1．脳科学×進化心理学による新しい結婚メソッド

男女の思考・感情の違いを科学的に分析し、感覚ではなく「理解」で関係性を築くアプローチを提供します。





2．男女それぞれに特化した2冊構成

男性向け・女性向けに分けることで、より実践的で理解しやすい内容を実現します。





3．独身者限定セッションを全国で開催

本書をテキストに、独身の方限定の勉強会を全国各地で開催予定。

同じ価値観を持つ参加者同士が交流できる場となり、学びながら自然な出会いが生まれる可能性もあります。





4．既婚者限定セッションで夫婦関係をサポート

夫婦のコミュニケーションを体系的に学べる機会は少ない現状を踏まえ、

既婚者限定の勉強会も開催予定。

新刊をテキストに夫婦の理解を深め、より良い関係づくりを支援します。









■リターンについて

・2,000円 ：応援コース(診断セッション・講演動画付き)

・5,000円 ：書籍1冊セット＋出版記念講演会＋独身限定結婚教育セッション参加

・5,000円 ：書籍1冊セット＋出版記念講演会＋既婚限定結婚教育セッション参加

・9,500円 ：書籍2セット＋限定特典(日めくりカレンダー・講演参加など)

・55,000円：マリッジブレインアナリスト(杉山崇教授が開発した、恋愛・結婚脳を数値化する

世界初の脳診断「マリッジブレイン」を提供し解説できるまでを修得する資格講座)

※クラウドファンディング限定の特典多数

※表示価格はすべて税込みです。





クラファンリターン品 イメージ画像





■会社概要

商号 ： 一般社団法人 結婚アカデミー

代表者 ： 代表理事 福岡亜紀

所在地 ： 〒114-0013 東京都北区東田端2-8-15

事業内容 ： 結婚教育事業、婚活支援、研修・セミナー事業

URL ： https://www.kekkon.academy/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

一般社団法人 結婚アカデミー

TEL ： 050-5444-6037

MAIL ： office@kekkon.academy

お問い合わせフォーム： https://www.kekkon.academy/contactus