生活介護事業所などの障害福祉サービスを提供する一般社団法人Su-Clu-Lab Terrace(所在地：東京都中野区)は、渋谷区の街づくりを展開するインクルーシブ運動場と公益財団法人ハーモニィセンターの協力のもと障害者の動く自由の実現をテーマに「車椅子で世界へ｜Road To Camino」をクラウドファンディングサイト「READY FOR」にて2026年3月16日(月)に開始しました。





クラファントップ画像





■プロジェクト実施背景

移動に困難がある人にとって、行きたい場所があっても選択肢すら存在しない場合があります。福祉施設を経営する一般社団法人Su-Clu-Lab Terraceは、前述のインクルーシブ運動場と公益財団法人ハーモニィセンターと障害者の夢を叶えるプロジェクト「ROAD TO MONGOLIA」を2025年に成功させました。その土台をもとに、障害があっても「誰かとなら行きたい場所に行ける可能性」を実証し、将来日本で実現可能な形にするための挑戦として今回脊髄損傷の車椅子ユーザーと世界遺産を120Km進む国際的プロジェクトに参加するため、クラウドファウンディングを開始しました。

3月28日時点で支援金額の38％を超え、支援者の属性も個人企業、障害の有無に関わらずさまざまな方向に支援の輪が広がっています。このプロジェクトが車椅子ユーザーだけでなく、いきたい場所に行けないと感じる障害をお持ちの方々の「動く自由」の実現や社会実装につながることを願っています。





参加者

挑戦者(車椅子ユーザー)





■プロジェクトのポイント

＊車椅子で世界遺産120kmに挑戦「Accessible Camino2026」

世界で多くの人が目指すスペイン・サンティアゴ巡礼路約120kmを車椅子で走破。石畳や未舗装路、急な坂など多様な地形を含むルートに挑みます。各国から車椅子ユーザーや視覚障害者が参加し、各障害者に6名のPusher(車椅子を押す人)やサポーターがチームとなり総勢50名超で進みます。日本からは脊髄損傷の車椅子ユーザー大川そう、理学療法士の山田智也、医師の積田綾子が参加します。





＊チームで乗り越えるプロジェクト設計/支えることの価値

本挑戦は、車椅子ユーザーはもちろん、サポーターにも高い体力と判断力が求められるプロジェクトです。押す・支える・判断するという役割を分担しながら進むためチームワークが不可欠。過酷な道のりを共に乗り越える中で生まれる連帯感や達成感は、リハビリやただ旅するだけでは得られない体験です。支えられる側・支えること側双方にとって、新しい挑戦の形となります。





＊国際的実践との接続

数々の賞を受賞した映画『I'll Push You』で描かれた、その道を実際にその映画の主人公2人や50名以上のメンバーともに進むプロジェクト「Accessible Camino」です。





＊実証から社会実装へ

これまでの「インクルーシブ運動場」「サクラボテラス」「ROAD TO MONGOLIA」での実践を土台に、再現可能なモデル

として社会実装を目指します。





屋内トレーニング

企画者＆Pusher(押す人)

Pusher(押す人)





■日程

6月2日(火) スペインへ出発

6月3日(水)、4日(木) 移動、事前調整

6月5日(金) Santiagoにて全体ミーティング

6月6日(土) Serria～Portomarin(22Km)

6月7日(日) Portmarin～Palas de Rei(25Km)

6月8日(月) Palas de Rei～Malide(15Km)

6月9日(火) Malide～Azura(14Km)

6月10日(水) Azura～Rua (18Km)

6月11日(木) Rua～Santiago (20Km)

6月12日(金) 休息日

6月13日(土) 解散









■リターンについて

3,000円 ：御礼のメール・活動報告

5,000円 ：RTC Movie Nightへの参加 「I'll Push You」上映会

10,000円 ：出発前オンライン作戦会議への参加(アーカイブあり)

30,000円 ：車いす体験イベントスタッフ体験・インクルーシブ乗馬体験

30,000～50,000円：首都圏トレーニング体験・合宿参加

50,000円～ ：企業様向け オンライン講習会、ロゴ掲載、

出張インクルーシブ車いす体験研修









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 車椅子で世界へ｜Road To Camino

期間 ： 2026年3月16日(月)～4月30日(木)

URL ： https://readyfor.jp/projects/rt-camino2026?sns_share_token=22263e8b9da62fe2135f&utm_source=pj_share_url&utm_medium=social









■会社概要

商号 ： 一般社団法人Su-Clu-Lab Terrace

代表者 ： 代表理事 大野 綾子(積田 綾子)

※社会活動は医師免許に沿って積田綾子でおこなっています。

事業所所在地： 〒164-0003 東京都中野区東中野2-11-14

設立 ： 2022年9月

事業内容 ： 障害者総合支援法に基づく福祉サービス

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.su-clu-lab.com





今回のプロジェクトでは、車椅子ユーザーの大川さんとともに、医療専門スタッフ2人がPusher(車椅子を押す人)としてスペインに同行します。大川さんのサポートとともに、現地での様子などをメディアの皆様にご報告させていただきます。