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中央大学社会共創推進機構を創設―「知」の社会実装に取り組む新たな学際研究組織「研究イニシアティブ」を始動―
中央大学は、2026年4月1日付で、新たな研究推進組織「社会共創推進機構」を創設しました。
研究成果を社会実装し、資源の乏しい我が国の発展に資するイノベーション創出につなげる、“研究の成果の社会還元”は、次世代を担う人材の育成とともに大学に課せられた社会貢献の大きな役割となっています。「社会共創推進機構」は、本学の研究者一人ひとりが日ごろの研究活動で培った「知」を社会実装に振り向け、伝統が育んだ多様な分野の研究や学際的・分野融合的な「知」を結集したさらなる研究の推進と社会の共創を教育に並ぶ本学の使命として積極的に推進する役割を担います。これは、中央大学の中長期事業計画『Chuo Vision 2035』の方針に沿うものです。 また、同機構内には、中央大学が目指す社会像の実現に向けて、明確な“解決すべき課題”を掲げる学際的な研究組織「研究イニシアティブ」を設置します。今回、同機構は、実現を目指す社会像から「都市における個とコミュニティのWell-Beingに資する分野融合による基盤技術の創出」を研究課題として掲げました。また、この研究課題に合致するイニシアティブ・第一号として、「都市コミュニティレジリエンス」（研究代表者：理工学術員教授 手計 太一）を選定しました。今後、新たにいくつかの研究イニシアティブを見出し、５年の中で育て、時に改変させながら、他大学・他機関等との共創を通じて、研究成果の社会実装を加速させていく予定です。
※詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/84943/ ）。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学 研究支援室
TEL: 03-3817-7423 FAX：03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
研究成果を社会実装し、資源の乏しい我が国の発展に資するイノベーション創出につなげる、“研究の成果の社会還元”は、次世代を担う人材の育成とともに大学に課せられた社会貢献の大きな役割となっています。「社会共創推進機構」は、本学の研究者一人ひとりが日ごろの研究活動で培った「知」を社会実装に振り向け、伝統が育んだ多様な分野の研究や学際的・分野融合的な「知」を結集したさらなる研究の推進と社会の共創を教育に並ぶ本学の使命として積極的に推進する役割を担います。これは、中央大学の中長期事業計画『Chuo Vision 2035』の方針に沿うものです。 また、同機構内には、中央大学が目指す社会像の実現に向けて、明確な“解決すべき課題”を掲げる学際的な研究組織「研究イニシアティブ」を設置します。今回、同機構は、実現を目指す社会像から「都市における個とコミュニティのWell-Beingに資する分野融合による基盤技術の創出」を研究課題として掲げました。また、この研究課題に合致するイニシアティブ・第一号として、「都市コミュニティレジリエンス」（研究代表者：理工学術員教授 手計 太一）を選定しました。今後、新たにいくつかの研究イニシアティブを見出し、５年の中で育て、時に改変させながら、他大学・他機関等との共創を通じて、研究成果の社会実装を加速させていく予定です。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学 研究支援室
TEL: 03-3817-7423 FAX：03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/