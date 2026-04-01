中央大学社会共創推進機構を創設―「知」の社会実装に取り組む新たな学際研究組織「研究イニシアティブ」を始動―

中央大学社会共創推進機構を創設―「知」の社会実装に取り組む新たな学際研究組織「研究イニシアティブ」を始動―