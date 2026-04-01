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神田外語大学 新学長就任のお知らせ ―芦沢真五学長が2026年4月1日付で着任―
学校法人佐野学園は、2026年4月1日(水)付で、芦沢真五（あしざわ・しんご）教授が神田外語大学学長に着任したことをお知らせします。芦沢新学長は、2026年1月に次期学長として選任され、このたび正式に就任いたしました。任期は2026年4月1日(水)から2030年3月31日(土)までの4年間となります。
■新学長メッセージ
このたび、神田外語大学の学長に就任いたしました芦沢真五です。
本学は「言葉は世界をつなぐ平和の礎」という建学の理念のもと、言語教育を基盤に、異文化理解と国際社会に貢献する人材の育成に取り組んでまいりました。国際情勢が複雑化し、紛争が絶えない現代において、対話を通じて他者を理解し、共感する力の重要性はますます高まっています。また、世界ではいま「スキル重視」の雇用環境が拡大し、社会で求められる能力・スキルは大きく変化し続けています。こうした時代において重要なのは、一時的な知識や技能の修得ではなく、自ら学び続け、変化に対応して、学び続ける力です。
神田外語大学では、学生一人ひとりの主体的な学びを支える教育環境と、多様な国際交流の機会を通じて、一生、学び続ける力を育んでいます。今後も、本学の強みであるきめ細かな学習支援と国際教育をさらに発展させ、学生の可能性を広げる教育の充実に努めてまいります。
■プロフィール
・ 氏名： 芦沢 真五（あしざわ・しんご）
・ 学位： 修士（教育学）ハーバード大学／1996 年 6 月
・ 専門： 比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究、マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究
■学歴
・ 1980 年 3 月 武蔵大学経済学部経済学科卒業
・ 1996 年 6 月 ハーバード大学教育学修士課程修了
■主な経歴
・1997年 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理
・ 2001年 大阪大学工学研究科専任講師
・ 2006年 慶應義塾ニューヨーク学院事務長
・ 2010年 明治大学国際連携機構特任教授
・ 2013年 東洋大学国際地域学部教授
・ 2022年 関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長
・ 2025年 神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐
・2026年 ４月１日〜現職
■参考
【神田外語大学HP】https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
■報道関係の方の取材に関するお問い合せ先
神田外語グループ グループコミュニケーション部 担当：三上山 雄亮
TEL:03-3258-5837(平日9:30〜17:00)
FAX:03-5298-4123
E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
報道関係の方の取材に関するお問い合せ先
神田外語グループ グループコミュニケーション部 担当：三上山 雄亮
TEL:03-3258-5837(平日9:30〜17:00)
FAX:03-5298-4123
E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
三上山 雄亮
TEL：0332585837
メール：media@kandagaigo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■新学長メッセージ
このたび、神田外語大学の学長に就任いたしました芦沢真五です。
神田外語大学では、学生一人ひとりの主体的な学びを支える教育環境と、多様な国際交流の機会を通じて、一生、学び続ける力を育んでいます。今後も、本学の強みであるきめ細かな学習支援と国際教育をさらに発展させ、学生の可能性を広げる教育の充実に努めてまいります。
■プロフィール
・ 氏名： 芦沢 真五（あしざわ・しんご）
・ 学位： 修士（教育学）ハーバード大学／1996 年 6 月
・ 専門： 比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究、マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究
■学歴
・ 1980 年 3 月 武蔵大学経済学部経済学科卒業
・ 1996 年 6 月 ハーバード大学教育学修士課程修了
■主な経歴
・1997年 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理
・ 2001年 大阪大学工学研究科専任講師
・ 2006年 慶應義塾ニューヨーク学院事務長
・ 2010年 明治大学国際連携機構特任教授
・ 2013年 東洋大学国際地域学部教授
・ 2022年 関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長
・ 2025年 神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐
・2026年 ４月１日〜現職
■参考
【神田外語大学HP】https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
■報道関係の方の取材に関するお問い合せ先
神田外語グループ グループコミュニケーション部 担当：三上山 雄亮
TEL:03-3258-5837(平日9:30〜17:00)
FAX:03-5298-4123
E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
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神田外語グループ グループコミュニケーション部 担当：三上山 雄亮
TEL:03-3258-5837(平日9:30〜17:00)
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E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
三上山 雄亮
TEL：0332585837
メール：media@kandagaigo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/