



富山に春の訪れを告げる「全日本チンドンコンクール」は皆様に愛されて、７２回目を迎えます。

今年も元気と笑いをお届けします。

日時：４月３日（金）、４日（土）、５日（日）

場所：富山県民会館、グランドプラザほか

４月３日（金）〈前夜祭〉

１７：３０～ 幽玄チンドン夜桜流し

チンドンマンが花見客で賑わう富山駅周辺や桜木町を演奏しながら練り歩きます。

４月４日（土）

１０：３０～ オープニングセレモニー

１１：００～ 素人チンドンコンクール

全国各地から集結したアマチュアチンドンマンが、型にはまらないバラエティ満載の演技を披露します。

１３：３０～ 全日本チンドンコンクール【予選】

４月５日（日）

１０：１５～ 全日本チンドンコンクール【本戦】

プロのチンドンマンがその技とアイデア・ユーモアを競い合い、日本一の座をかけて、熱い戦いを繰り広げます。

１４：３０～ チンドン大パレード

プロ・アマチュアチンドンマンやブラスバンド等、総勢２００名以上が参加し、コンクールのフィナーレを飾ります。

“富山の春の風物詩”「全日本チンドンコンクール」に皆様、是非ご来場ください。

※天候不順等により、予告なしにイベント内容の変更・中止の場合がありますので、予めご了承ください。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

https://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/articles/chindon/

「全日本チンドンコンクール」PR動画60秒Ver.

https://www.youtube.com/watch?v=dG03f45PfiU

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