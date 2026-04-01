株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano(ディーワンミラノ)は、2026年春夏コレクションの第3弾として、小径ケースを採用した「NANO POLY(ナノポリ)」コレクションを2026年4月3日(金)に発売します。

5週連続の新作企画、第3弾発売

本モデルは、2026年春夏コレクションとして展開する"5週連続リリース企画"の第3弾。3月20日から4月17日までの5週間にわたり、ブランドの多彩なデザインアプローチを順次発表しています。NANO POLYは、人気シリーズであるPOLYCARBONコレクションをベースに、よりコンパクトなサイズへと再設計したモデル。ミニマルデザインと軽量ポリカーボネート素材を組み合わせ、アクセサリー感覚で楽しめるウォッチとして展開されます。

NANO POLY COLLECTION

NANO POLYは、コンパクトなケースサイズと軽量素材によって、日常使いに最適な装着感を実現したモデルです。近年、ファッションウォッチの分野では、男女問わず着用できる小径ウォッチへの関心が高まっており、アクセサリーのようにスタイリングの一部として取り入れるトレンドが広がっています。NANO POLYは、そうした流れを背景に誕生したコレクションで、ポリカーボネート素材ならではの軽さとミニマルなデザインにより、カジュアルからストリートスタイルまで幅広いコーディネートにマッチします。

Models

PRODUCT INFORMATION

Collection NANO POLY

Case Size:32mmMaterial:PolycarbonateGLASS:MINERAL WITH BLUE ANTI-REFLEX COATINGMovement:Quartz WITH 3 HANDSWATER RESISTANCE:5ATMLaunch Date:2026年4月3日(金)

◆発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M'S" WatchStore公式オンラインストア(https://www.hms-watchstore.com/)、その他D1 Milano取り扱い店舗

◆お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL:03-6438-9321

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION

5 WEEK RELEASE PROGRAM

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。