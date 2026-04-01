ベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、2026年4月1日(水)、エイプリルフールにあわせた1日限定の特別キャンペーンを開催いたします。





ベストケンコーエイプリルフールセール





4月1日は、ユーモアのあるジョークやサプライズを楽しむ日として親しまれています。ベストケンコーではこの日にちなみ、思わず目を留めたくなるような特別感のあるキャンペーンをご用意しました。

今回のキャンペーンは、これまでベストケンコーを利用したことがない方はもちろん、日頃からご利用いただいているお客様にもお楽しみいただける内容となっています。

エイプリルフールならではの驚きと楽しさのある1日を通じて、より多くの方にベストケンコーでのお買い物をお楽しみいただきたいと考えています。









■キャンペーン概要

・開催期間 ： 2026年4月1日(水)0：00～23：59

・対象商品 ： サイト内全商品

・特典内容 ： 最大20％OFFの特別オファーを予定

詳細はキャンペーンページをご確認ください。

・キャンペーン詳細： ベストケンコー公式サイト

https://www.bestkenko.com/pages/april-fools-sale









■ベストケンコーについて

ベストケンコーは2008年創業、3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービスです。会員数は100万人(2026年1月時点)を突破しており、これからもお客様の健康と美容に貢献するサービスと商品の提供に努めてまいります。