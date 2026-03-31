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【西南学院大学】2026年度入学式の実施
本学では、下記のとおり2026年度入学式を行います。
＜2026年度西南学院大学入学式＞
本件のポイント
入学式後、チアリーダーによる校歌指導など様々なパフォーマンスで新入生の入学を
お祝いする新入生歓迎式を実施予定
《参考》入学予定者数について（入学手続完了者数）
3月24日現在の入学予定者数は2,150名（学部生2,100名、大学院生46名、その他編入等4名）です。
※入学者数の最終確定は、入学式後（4月1日以降）となります。
【入学式】
日時：2026年４月1日(水) 10時開式
場所：西南学院大学体育館（ジムナシオン）
※付添者の入場制限はございません。
※開式時間の30分前までにご集合ください。定刻通りに開式いたしますので、正門付近及び体育館周辺での写真撮影は開式40分前よりお控えくださいますようお願いいたします。
※式場には履物をはいたまま入場できます。
※病気などやむを得ない理由のため、入学式に出席できない場合は、事前に学生課（092-823-3715）までご連絡ください。
なお、入学式の無断欠席は入学許可取消となりますのでご注意ください。
※会場内が定員に達した場合、添付者は別室のスクリーン映像でご観覧いただくことがございます。
※入学式及び歓迎式典終了後、新入生に対しオリエンテーション（説明会）を実施します。
終了は学部によって異なりますが、13時〜16時を予定しております。また、保証人の皆様を対象とした「入学懇談会」（学部主催：12〜13時）を予定しておりますので、お時間の許す方は、ぜひご参加ください。
【本学へのアクセス】
学内には駐車場がございません。公共交通機関をご利用いただき、自家用車でのご来学はご遠慮願います。
地下鉄
博多駅〜西新駅 13分
天神駅〜西新駅 7分
※地下鉄空港線西新駅（1番出口）より徒歩5分
西鉄バス
博多駅バスセンター〜修猷館前 約30分
天神〜修猷館前 約20分
※西鉄バス「修猷館前」バス停より徒歩5分
キャンパスマップ：https://www.seinan-gu.ac.jp/introduction/facility/campusmap.html
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
＜2026年度西南学院大学入学式＞
本件のポイント
入学式後、チアリーダーによる校歌指導など様々なパフォーマンスで新入生の入学を
お祝いする新入生歓迎式を実施予定
《参考》入学予定者数について（入学手続完了者数）
3月24日現在の入学予定者数は2,150名（学部生2,100名、大学院生46名、その他編入等4名）です。
【入学式】
日時：2026年４月1日(水) 10時開式
場所：西南学院大学体育館（ジムナシオン）
※付添者の入場制限はございません。
※開式時間の30分前までにご集合ください。定刻通りに開式いたしますので、正門付近及び体育館周辺での写真撮影は開式40分前よりお控えくださいますようお願いいたします。
※式場には履物をはいたまま入場できます。
※病気などやむを得ない理由のため、入学式に出席できない場合は、事前に学生課（092-823-3715）までご連絡ください。
なお、入学式の無断欠席は入学許可取消となりますのでご注意ください。
※会場内が定員に達した場合、添付者は別室のスクリーン映像でご観覧いただくことがございます。
※入学式及び歓迎式典終了後、新入生に対しオリエンテーション（説明会）を実施します。
終了は学部によって異なりますが、13時〜16時を予定しております。また、保証人の皆様を対象とした「入学懇談会」（学部主催：12〜13時）を予定しておりますので、お時間の許す方は、ぜひご参加ください。
【本学へのアクセス】
学内には駐車場がございません。公共交通機関をご利用いただき、自家用車でのご来学はご遠慮願います。
地下鉄
博多駅〜西新駅 13分
天神駅〜西新駅 7分
※地下鉄空港線西新駅（1番出口）より徒歩5分
西鉄バス
博多駅バスセンター〜修猷館前 約30分
天神〜修猷館前 約20分
※西鉄バス「修猷館前」バス停より徒歩5分
キャンパスマップ：https://www.seinan-gu.ac.jp/introduction/facility/campusmap.html
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/