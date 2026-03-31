株式会社凌芸舎が、3月28日（土）に沖縄県宮古島で開催された「ビーチクリーン大作戦 in 宮古島 吉野海岸」に参加し、清掃活動やデザイン制作などを通じた協力を実施したと発表しました。



宮古島の吉野海岸は、ウミガメが生息するなど透明度の高い海として知られ、スノーケリングの人気スポットとなっています。4月の海開きに向けて例年ビーチクリーンが行われており、今回は海外からの漂着ゴミを中心に清掃活動が実施されたと説明しています。





同社は社員による清掃活動への参加に加え、沖縄オフィスのデザイナーチームがイベントチラシおよび「YOSHINO BEACH」のロゴデザインを制作し、多面的な支援を行いました。イベントには延べ約100人が集まり、2トントラック数台分に及ぶ量のゴミが回収されたと報告されています。





清掃後には、同社が支援する日本フレスコボール協会の協力により体験会も開催され、参加者や地域住民との交流が図られました。同社は今後も、沖縄オフィスを中心とした社会貢献活動に積極的に取り組む方針を示しています。









活動協力の概要

・イベント名： ビーチクリーン大作戦 in 宮古島 吉野海岸

・実施日： 3月28日（土）

・関連URL：

https://bizpageplus.livedoor.com/ryogeisya

・主な特徴：

・同社社員による吉野海岸でのビーチクリーン活動への参加。

・沖縄オフィス所属のデザイナーによるイベントチラシおよびロゴの制作。

・約100人の参加者とともに2トントラック数台分の漂着ゴミを回収。

・清掃後、日本フレスコボール協会との連携による体験会を実施。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。